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Записать ребенка в первый класс теперь можно за 1 минуту

Записать ребенка в первый класс теперь можно за 1 минуту

1 февраля в Тульской области стартует запись в первый класс на новый учебный год (2020/2021).

Завтра с 8.00 государственная услуга будет доступна в электронном виде на региональном портале государственных услуг: gosuslugi71.ru.

В этом году форма подачи заявления максимально упрощена. После авторизации на портале госуслуг необходимо выбрать тип заявления «Запись в 1-й класс будущего учебного года». После этого данные о ребенке в форме подачи услуги загрузятся автоматически, что значительно ускорит заполнение заявления. Пользователю останется только выбрать школу и класс зачисления.

Родители могут заранее проверить сведения о ребенке и адрес проживания в личном кабинете и при необходимости их внести.

– Министерство по информатизации провело большую подготовительную работу, чтобы сделать запись в первый класс максимально удобной. Заполнение заявления занимает теперь не более минуты, — отметил начальник отдела ГАУ ТО «Центр информационных технологий» Алексей Макаренко.

Запись в школу в электронном виде работает с 2016 года. В 2019 году электронной услугой по записи и переводу учащихся жители региона воспользовались более 30 тысяч раз.

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