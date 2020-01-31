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Слив химических отходов в Новомосковске попал на видео

Слив химических отходов в Новомосковске попал на видео

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» инициировала проверки по факту незаконного слива жидких отходов в Новомосковске.

В середине прошлой недели в социальных сетях появилась информация о том, что из автоцистерны на ул. Свободы в Новомосковске недалеко от промышленных предприятий сливается черная жидкость неизвестного происхождения. К выяснению деталей случившегося подключились специалисты ТРОО «Экологическая защита».

Им удалось связаться с очевидцем случившего. Мужчина рассказал, что произошло это 22 января, происходящее он снял на видео. От стоков исходил сильный химический запах, который и до этого часто ощущался в данном районе с лета 2019 года, однако источник его был неизвестен.

Председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов незамедлительно обратился в администрацию Новомосковска и контролирующие органы. На место происшествия оперативно выехали представители администрации города, прокуратуры, полиции, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». В сходе осмотра территории комиссия под слоем выпавшего снега обнаружила следы слива стоков.

«Кора деревьев, растущих на данной местности, на высоте около 30 см от слоя снега пропитана маслянистой жидкостью. Это говорит о том, что при сливе уровень жидких отходов поднимается на данную высоту, а затем растекается по рельефу и впитывается в почву», — отметил Вадим Баранов.

Специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» были отобраны пробы обнаруженных химических стоков. Их результаты станут известны на этой неделе. По факту незаконного сброса жидких отходов контролирующими органами возбуждены административные дела, проводятся проверки.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:56 +3
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Новомосковск

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