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За год туляки пополнили областную казну более чем на 80 млрд рублей

За год туляки пополнили областную казну более чем на 80 млрд рублей

Сотрудники регионального УФНС России подвели итоги налоговых поступлений.

За 2019 год в консолидированный бюджет Тульской области мобилизовано 80,3 млрд рублей налогов и сборов – на 14% больше, чем годом ранее.

Большая часть этой суммы – налог на доходы физических лиц, затем следует налог на прибыль организаций, акцизы, имущественные налоги и налоги на совокупный доход.

Федеральный бюджет за год был пополнен на 13,1 млрд рублей – это на 20,4% больше, чем в 2018 году. Порядка 60% этой суммы – НДС на продаваемые товары, далее следуют налоги на прибыль организаций и акцизы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:26 −2
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