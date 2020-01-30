За год туляки пополнили областную казну более чем на 80 млрд рублей

За 2019 год в консолидированный бюджет Тульской области мобилизовано 80,3 млрд рублей налогов и сборов – на 14% больше, чем годом ранее.

Большая часть этой суммы – налог на доходы физических лиц, затем следует налог на прибыль организаций, акцизы, имущественные налоги и налоги на совокупный доход.

Федеральный бюджет за год был пополнен на 13,1 млрд рублей – это на 20,4% больше, чем в 2018 году. Порядка 60% этой суммы – НДС на продаваемые товары, далее следуют налоги на прибыль организаций и акцизы.