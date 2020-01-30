Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Они помогут подготовить претензию в адрес недобросовестного продавца или заявление в суд.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведут бесплатные консультации для населения в региональных многофункциональных центрах.
Все желающие смогут получить подробные разъяснения по положениям потребительского законодательства и проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.
При наличии подтверждающих документов специалисты помогут подготовить досудебную претензию или исковое заявление в суд. Консультации пройдут во вторник, 4 февраля, с 9.00 до 18.00, по адресам:
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- г. Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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