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Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Они помогут подготовить претензию в адрес недобросовестного продавца или заявление в суд.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведут бесплатные консультации для населения в региональных многофункциональных центрах.

Все желающие смогут получить подробные разъяснения по положениям потребительского законодательства и проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

При наличии подтверждающих документов специалисты помогут подготовить досудебную претензию или исковое заявление в суд. Консультации пройдут во вторник, 4 февраля, с 9.00 до 18.00, по адресам:

  • г. Тула, пр-т Ленина, д. 63,
  • г. Алексин, пл. Ленина, д. 8,
  • г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 +1
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