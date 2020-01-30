Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Они помогут подготовить претензию в адрес недобросовестного продавца или заявление в суд.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведут бесплатные консультации для населения в региональных многофункциональных центрах.

Все желающие смогут получить подробные разъяснения по положениям потребительского законодательства и проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

При наличии подтверждающих документов специалисты помогут подготовить досудебную претензию или исковое заявление в суд. Консультации пройдут во вторник, 4 февраля, с 9.00 до 18.00, по адресам: