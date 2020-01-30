Рояль, барабаны и ксилофоны: для музыкальных школ Тулы закупают новые инструменты

В Туле действуют восемь детских учреждений дополнительного образования, в которых обучается свыше 6000 тысяч человек. В детской школе искусств имени Г. Г. Галынина на разных отделениях занимаются более 700 ребят. В прошлом году здесь капитально отремонтировали кровлю, закупили рояль стоимостью более 2 млн рублей, баян «Тулячок», пианино, музыкальное оборудование – пульт, микрофоны, звукоусилители, колонки, а также мольберты для художников. Юная пианистка Полина Красулина уже оценила новый рояль:

– Мне часто приходится выступать в зале, и качество звучания инструмента очень важно. Прошлый инструмент был хороший, но немного скрипел, а новый рояль с глубоким звуком, играть на нем – одно удовольствие.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» на развитие детских школ искусств было выделено 18 млн рублей. На эти средства были куплены три концертных рояля, баян, домры, 13 фортепиано, звуковое оборудование, мебель и оборудование для хореографических классов.

В рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» 5 млн рублей были потрачены на ремонт кровель и помещений Ленинской детской школы искусств, школы искусств им. Г.Г. Галынина, а также городских школ № 4, 5 и 6. В этом году тульские школы искусств получат новые комплекты ударных инструментов – ксилофоны, барабаны и оркестровые тарелки на сумму более 500 тысяч рублей.