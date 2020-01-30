Туляк пожаловался на некачественный ремонт тротуара на проспекте Ленина

Фото Ильи К.

Туляк Илья К. обратился в редакцию Myslo с жалобой на состояние тротуара на проспекте Ленина, возле драматического театра им. Горького. Недавно там сделали ремонт – обновили плитку и дорожное покрытие.

Плитку и асфальт разделяет бетонный желоб, предназначенный для стока дождевой воды. По словам нашего читателя, меньше, чем за месяц этот желоб по всей длине покрылся сквозными трещинами.