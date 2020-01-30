новости
новости
Регистрация
Туляк пожаловался на некачественный ремонт тротуара на проспекте Ленина
Фото Ильи К.

Туляк пожаловался на некачественный ремонт тротуара на проспекте Ленина

Сточный желоб, проложенный вдоль пешеходной дорожки, растрескался за месяц.

Туляк Илья К. обратился в редакцию Myslo с жалобой на состояние тротуара на проспекте Ленина, возле драматического театра им. Горького. Недавно там сделали ремонт – обновили плитку и дорожное покрытие.

Плитку и асфальт разделяет бетонный желоб, предназначенный для стока дождевой воды. По словам нашего читателя, меньше, чем за месяц этот желоб по всей длине покрылся сквозными трещинами.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +9
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогремонт тротуаровнекачественный ремонт
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 31 января
Где в Туле отключат свет 31 января
Рояль, барабаны и ксилофоны: для музыкальных школ Тулы закупают новые инструменты
Рояль, барабаны и ксилофоны: для музыкальных школ Тулы закупают новые инструменты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.