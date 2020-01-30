Коллекция Тульского музея изобразительных искусств пополнится почти 800 экспонатами

30 января в фонд ТМИИ уже передали 373 работы, а в ближайшем будущем коллекция будет пополняться.

Коллекция музея пополнилась благодаря Союзу художников СССР. Он собрал большую коллекцию изобразительного искусства с крупных выставок и закупок у художников бывших союзных республик. В коллекцию вошли работы художников из Армении, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других.

А в 2019 году Министерство культуры РФ приняло решение, что все собранные произведения искусства перейдут в фонды музеев по всей России. И Тульский музей изобразительных искусств не стал исключением.

Всего фонд планирует принять 784 работы художников бывших союзных республик.

На момент презентации фонд музея искусств пополнился 373 работами авторов, которые создавали свои произведения в 60−90-е годы ХХ века в различных техниках и стилях. Это пейзажи, натюрморты, иллюстрации к литературным произведениям, трудовые будни советского народа, портреты известных общественных и политических деятелей СССР.

Первый заместитель гендиректора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина рассказала, что живописные и скульптурные работы выбирали с учетом интересов тульского музея.







«Мы одни из первых, кому удалось познакомиться с коллекцией. Отсмотрели порядка 43 тысяч только графических работ. И мы очень рады, что к нам попали произведения художников, которых у нас в фонде до сегодняшнего дня не было», — рассказала Марина Кузина.

Депутат Государственной Думы РФ Наталия Пилюс отметила, что произведения из коллекции получили всего 15 регионов, среди которых — Тульская область.



Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина обратила внимание на то, что в стране, в частности в Тульской области, наблюдается «музейный всплеск». Создаются и формируются каталоги, проводятся обменные выставки, большое внимание уделяется музеям малых городов.





– Коллекция обязательно будет включена в активную музейную жизнь и станет квинтэссенцией художественного творчества, — сказала Татьяна Рыбкина.