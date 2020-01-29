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В Тульской области проходят профилактические медосмотры из-за коронавируса

В Тульской области проходят профилактические медосмотры из-за коронавируса

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе сформирован комплексный план по противодействию коронавирусной инфекции.

Владимир Путин провёл совещание с участием руководителей профильных служб и ведомств, посвящённое предупреждению распространения на территории России опасного коронавируса. Президент поручил сделать всё для предупреждения распространения инфекции. 

Тульская область стала одним из первых регионов, подключившихся к мониторингу ситуации для недопущения распространения инфекции – 22 января губернатор Алексей Дюмин провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.

По поручению главы региона сформирован и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В регионе проводятся профилактические осмотры сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Леонид Почекин
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