Какие дома Тулы будут обесточены 30 января
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектосетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Вильямса, 14, 16-а, 16, 20, 22,
- ул. Хворостухина, 2,
- ул. Бондаренко, 15,
- ул. Сойфера, 7, 9, 12,
- Красноармейский пр-т, 8,
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. Кирова, 172, 176, 170, 174, 178,
- ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
- ул. М. Гончары, 1-12,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1-16,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- ул. Севастопольская, 4-14 (чётн.),
- ул. Скуратовская, 100, 109, 104, 113,
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а, 28-30 (чётн.),
- ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
- ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
- ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-20,
- д. Судаково,
- п. Трудовой, 51, 31-144, 141-а,
- п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59,
- п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 85, 86, 87,
- п. Ново-Скуратово, 82-а, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- д. Тихвинка, 64, 65,
- Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 160, 130-156 (чётн.),
- ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 74,
- 9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
- 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.).
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