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Рост числа преступников-мигрантов, новые наркотики, профилактика экстремизма: о чем говорили на коллегии УМВД в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Рост числа преступников-мигрантов, новые наркотики, профилактика экстремизма: о чем говорили на коллегии УМВД в Туле

Из негативного: в 2019 году в области снизилась раскрываемость преступлений средней и небольшой тяжести. Из позитивного: снизилось количество смертельных ДТП.

29 января на расширенном заседании коллегии УМВД России по Тульской области обсудили достигнутые результаты деятельности органов внутренних дел за 2019 год и определили приоритетные задачи на 2020-й.

В подведении итогов работы регионального ведомства принял участие заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Виталий Шулика.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в регионе сохранилась положительная динамика по снижению числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Определённые успехи были достигнуты и в профилактической работе с несовершеннолетними. Снижен уровень рецидивной преступности.

По словам главы региона, улучшается ситуация на дорогах области. Уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. И всё равно этот вопрос остается острым.

- Вы на должном уровне обеспечиваете общественный порядок во время праздничных мероприятий, число которых в регионе с каждым годом растёт. Соответственно увеличивается и нагрузка на личный состав. Результаты изучения общественного мнения показывают, что более 52% жителей региона доверяют вам. А более 56% - чувствуют себя защищёнными от преступных посягательств. Это, безусловно, важная оценка вашей работы, и надо стремиться к ее улучшению, — сказал Алексей Дюмин сотрудникам Управления.

Также губернатор обозначил ряд проблемных направлений.

Так, на треть возросло количество преступлений, совершенных иностранцами. Снизилась раскрываемость преступлений средней и небольшой тяжести.

По мнению Алексея Дюмина, это может быть связано с тем, что усилия полиции в основном были сосредоточены на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

Губернатор отметил, что больше стало и фактов мошенничества. При этом раскрывается только четверть таких преступлений. А их жертвами, как правило, становятся социально незащищенные граждане.

Алексей Дюмин попросил сотрудников полиции усилить работу по всем этим направлениям.

Отдельное внимание глава региона акцентировал на одной из основных задач полиции — обеспечении безопасности граждан и общественного порядка. Он подчеркнул, что есть успехи в работе по сокращению уличной преступности, но ещё многое предстоит сделать.

Для этого в регионе активизирована деятельность по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Губернатор также сообщил, что для обеспечения безопасности в местах празднования 500-летия Тульского кремля и ключевых памятных дат в этом году будет увеличено финансирование на установку камер видеонаблюдения. Это касается и городских пространств, и дорожной сети. Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве области.

Кроме того, глава региона отметил, что по-прежнему актуален вопрос профилактики экстремизма и терроризма. Совместными усилиями всех правоохранительных структур в этой сфере делается очень многое, но на необходимо пресекать все экстремистские проявления.

- Надо незамедлительно реагировать на призывы к противоправным действиям. Пресекать любые попытки радикалов использовать националистические, экстремистские лозунги, вовлекать нашу молодежь в эту деструктивную деятельность. Необходимо упреждать преступления в сфере финансирования терроризма. Не допускать ни малейшей возможности вовлечения в эти схемы трудовых мигрантов, — подчеркнул губернатор.

Большое внимание Алексей Дюмин попросил уделить профилактике правонарушений в сфере IT-технологий, которые сегодня всё активнее используют преступники. С помощью интернета совершают хищения чужого имущества, торгуют наркотиками, распространяют экстремистскую литературу. По-прежнему фиксируются случаи мошенничества с использованием сотовой связи.

- Необходимо выйти на новый уровень борьбы с этими преступлениями. Мы синхронизировали действия правительства и правоохранительных органов. И будем наращивать эту работу, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также затронул проблему незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано более тысячи преступлений в этой сфере. «Торговцы смертью» умело манипулируют подростками. «Подсаживают» молодежь на наркотики и привлекают к их распространению. Делают это через закрытые аккаунты, группы в соцсетях, с помощью блогеров, популярных в подростковой среде.

Кроме того, глава региона отметил, что сегодня постоянно появляются новые виды наркотиков. В свободную продажу попадают средства, которые вредят здоровью, вызывают пагубную зависимость.

Алексей Дюмин подчеркнул, что для пресечения этих действий необходима слаженная системная работа силового блока, исполнительной власти, органов профилактики и общественных организаций.

Что касается профилактики в сфере безопасности дорожного движения, то она позволила сохранить динамику снижения ДТП, в том числе со смертельным исходом. Как отметил глава региона, число пострадавших в ДТП остается значительным, и напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил конкретную задачу — добиться кардинального снижения погибших и пострадавших при ДТП.

- К решению задачи необходимо подойти комплексно. Улучшать состояние дорог, прививать людям культуру вождения, повышать ответственность всех участников дорожного движения. А пострадавшим важно обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь, — подчеркнул губернатор.

В завершение глава региона поблагодарил сотрудников Управления за работу, в том числе во время новогодних массовых мероприятий.

Отличившимся сотрудникам губернатор вручил региональные награды.

Об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по Тульской области в 2019 году доложил начальник Управления Сергей Галкин. Он отметил, что в регионе сохраняется стабильная оперативная обстановка.

За прошедший год в области раскрыто более 7 тысяч преступлений. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений значительно выше среднероссийской, а в ЦФО по этому показателю регион занимает 3-е место.

Виталий Шулика в своем выступлении отметил проблемные вопросы в оперативно-служебной деятельности в 2019 году и определил приоритетные направления на предстоящий период. Замминистра вручил сотрудникам Управления награды федерального ведомства за образцовое выполнение служебных обязанностей.

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вчера, в 22:43 −3
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