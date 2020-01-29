В Ефремовском районе зафиксирована вспышка бруцеллеза

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В январе в Ефремовском районе зарегистрирован бруцеллез среди крупного рогатого скота. Это инфекция, передающаяся от животных людям и поражающая мочеполовую, сосудистую, пищеварительную системы. Вызывают заболевание бактерии рода Brucella. В основном эта инфекция поражает животных и птиц. Люди могут заразиться при контакте с заболевшим животным или инфицированными продуктами.

Как отмечает заместитель руководителя Ефремовского отдела Роспотребнадзора Светлана Илюхина, основные симптомы бруцеллеза – болезненность в суставах и нижних конечностях, повышение температуры тела, потливость, испарина, резкая астения и упадок сил. У некоторых больных отмечают длительный субфебрилитет – лихорадка может длиться месяцами. Бруцеллез часто поражает нервную, половую системы и опорно-двигательный аппарат.

Для предотвращения бруцеллеза у людей проводят обеззараживание молока кипячением или пастеризацией. Продукты, приготовленные из сырого молока, перед употреблением выдерживают в течение определенного срока. Работа с инфицированными животными и обработка их сырья разрешается лицам, прошедшим вакцинацию и применяющим средства дезинфекции и спецодежду.