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В Туле рядового будут судить за дедовщину

В Туле рядового будут судить за дедовщину

Обвиняемый ударил сослуживца за то, что тот не стал выполнять его указания.

В Тульский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении военнослужащего (рядового), обвиняемого в ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием).

Из материалов уголовного дела следует, что 29 июля 2019 года на территории воинской части обвиняемый ударил рядового в лицо из-за того, что тот «не выполняет его указания по наведению порядка, как все остальные».

Потерпевшему причинены телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья, а также унижены его честь и достоинство.

В отношении подсудимого в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Санкция ч. 1 ст. 335 УК РФ предусматривает наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишения свободы на срок до трех лет.

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