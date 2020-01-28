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Молоко, мясо, гречка: какие продукты подорожают в России?
Фото из архива Myslo.

Молоко, мясо, гречка: какие продукты подорожают в России?

Эксперты Аналитического центра при Правительстве России заявили о возможном подорожании продуктов животного происхождения на 10-12%.

По прогнозам, рост составит от 10 до 12%, приводит слова аналитиков федеральное издание «Известия».

Прогнозируется, что цены на мясо и молоко вырастут в среднем на 10-12%, гречка — на 5-6%. А сладости, например вафли и шоколад, — на 5-7% (в основном из-за удорожания пальмового масла, которое есть в их составе).

Основная причина возможного подорожания — рост цен на сырье. Также на цену в 2020 году повлияет запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площадей под посевы гречихи.

Издержки производителей растут: повысилась стоимость ресурсов (газа и электроэнергии), растут ставки по кредитам, введены электронная ветеринарная сертификация и цифровая маркировка товара — изготовителям приходится устанавливать дополнительное оборудование.

Есть и хорошие новости. По мнению экспертов, может подешеветь свинина, так как в стране наблюдается перепроизводство этого вида мяса. Это потянет вниз и цену на птицу: производители курицы и индейки будут вынуждены соблюдать баланс.

В 2019 году резко повысились цены на пальмовое масло. Это повлечет, по мнению экспертов, рост стоимости продуктов, в состав которых это масло входит, — это сотни наименований, в том числе шоколад, конфеты, печенье. Их цена может вырасти на 5-7%.

В 2017-2018 годах в России были большие урожаи гречки, цена на нее упала. А вот в 2020 году гречневая крупа, наоборот, подорожает – посевы гречихи сократились до минимума. 

При этом эксперты отмечают, что в 2019 году цены росли в пределах, не превышающих инфляцию.

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сегодня, в 14:45 −2
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