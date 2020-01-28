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Туляки пожаловались губернатору на постоянные пробки из-за ж/д переезда в Плеханово
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Туляки пожаловались губернатору на постоянные пробки из-за ж/д переезда в Плеханово

Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства разобраться с этой проблемой.

27 января на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Житель поселка Плеханово пожаловался, что из-за прохождения поездов в утреннее время постоянно перекрывается железнодорожный переезд в районе станции Плеханово. Из-за этого на дороге образуется большая пробка.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что железнодорожный переезд расположен на 292-м км в районе железнодорожной станции Плеханово.

По графику движения, установленному ОАО «РЖД», в утренние часы пик (с 7.30 до 9.30) здесь курсируют 10 грузовых поездов.

Губернатор поручил Родину Дуднику проработать возможность изменения временных интервалов нескольких поездов с учетом логистики.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:49 +2
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