Подробности задержания педофила в Туле: преступник прятался от полиции в туалете

22-летнего подозреваемого в нападении на школьницу задержали в одном из общежитий Пролетарского района.

Как стало известно Myslo, полиция всего города была ориентирована на поимку преступника, совершившего нападение на 14-летнюю девочку на улице Хворостухина в Туле. Известно было, что он молод и, судя по внешности, выходец из среднеазиатских стран.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обследовали все адреса, по которым могут проживать приезжие. В том числе проверяли и общежития на улице Фучика в Пролетарском районе: нужные адреса помог «подсветить» местный участковый.

В ходе проверки одной из квартир общаги, где на законных основаниях проживали двое мигрантов, оперативники уголовного розыска заметили, что в туалете кто-то прячется. Там оказался 22-летний приезжий, имевший регистрацию в Ленинградской области, по описанию он был похож на разыскиваемого.

Молодой человек всего два дня назад приехал из Санкт-Петербурга к родственнику в Тулу и в скором времени должен был вернуться назад — на руках был обратный билет.

При дальнейшей разработке выяснилась его причастность к нападению на девочку на ул. Хворостухина. К слову, это место находится неподалеку от места совершения преступления. Известно, что пока задержанный дает признательные показания.

Сейчас с задержанным проводятся все необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Myslo следит за развитием событий.