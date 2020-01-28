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Тульские судебные приставы стали донорами
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские судебные приставы стали донорами

Сотрудники ведомства сдали кровь для пациентов медучреждений региона.

Коллектив УФССП России по Тульской области посетил региональную станцию переливания крови. Сотрудники ведомства участвуют в таких акциях не первый год, считают это своим гражданским долгом, ведь каждая донация – это чья-то спасенная жизнь.

Основная цель акции – увеличение запасов донорской крови, агитация и пропаганда безвозмездного донорства среди населения. Среди участников были и постоянные доноры, и те, кто пришёл на станцию переливания впервые. Судебные приставы призывают туляков не оставаться равнодушными к чужой беде и сдавать кровь для тех, кто в ней нуждается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:19 +2
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Тула

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