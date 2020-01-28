Тульские судебные приставы стали донорами

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Коллектив УФССП России по Тульской области посетил региональную станцию переливания крови. Сотрудники ведомства участвуют в таких акциях не первый год, считают это своим гражданским долгом, ведь каждая донация – это чья-то спасенная жизнь.

Основная цель акции – увеличение запасов донорской крови, агитация и пропаганда безвозмездного донорства среди населения. Среди участников были и постоянные доноры, и те, кто пришёл на станцию переливания впервые. Судебные приставы призывают туляков не оставаться равнодушными к чужой беде и сдавать кровь для тех, кто в ней нуждается.