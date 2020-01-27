В Тульской области планируют выпускать китайскую новинку Haval M6

Фото: bitauto.com.

Компания Great Wall Motor Company Limited рассматривает возможность запуска производства обновленной модели Haval M6 на заводе в Узловском районе. Об этом пишет портал njcar.ru.

Сообщается, что на российском рынке новинка оценивается минимум в 1 127 800 рублей.

Модернизированный Haval M6 отличается от предшественника другими бамперами, противотуманными фарами и оригинальной радиаторной решеткой. В салоне появилась современная мультимедийная система, которая воспринимает голосовые команды.

Как сообщает портал, для оснащения автомобиля используется 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с.

Кстати, рестайлинговый Haval M6 стоит дешевле предшественника.