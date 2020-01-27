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В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП

В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП

Авария произошла на ул. Карла Маркса.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 27 января в Туле на ул. Карла Маркса произошло массовое ДТП с участием автомобилей Renault Sandero, Great Wall Hover, Ford Transit и грузовой «Газели».

По словам очевидцев, пассажирский микроавтобус Ford маршрута № 159К сначала по касательной задел Renault и Hover, после чего «вогнал» в стену частного дома грузовик.

Местная жительница Антонина Ивановна Филатова рассказывает:

Антонина Филатова

– Я воду носила домой в бутылках. Занесла в дом, и вдруг грохот такой ужасный! Я испугалась и выскочила – ох! – тут такое... В нашей машине никого не было, она стояла припаркованная, а в маршрутке этой пьяный находился. Говорят, угнал он ее...

По имеющейся на настоящий момент информации, за рулем микроавтобуса находился пьяный мужчина, который якобы угнал транспортное средство. Настоящий же водитель рассказывал очевидцам, что зашел в магазин, а когда вышел, его маршрутки на месте не было.

По предварительной информации, обошлось без серьезно пострадавших. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

UPD: Новость обновлена в 14.55 – добавлен комментарий очевидца.

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В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 1
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 2
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 3
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 4
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 5
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 6
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 7
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 8
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 9
В Туле угнанная маршрутка устроила массовое ДТП, Фото: 10
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:43 +12
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