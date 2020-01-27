Кому положена бесплатная квартира от государства: разъяснение Myslo

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Субсидии и сертификаты на получение жилья, денежные выплаты и бесплатные квартиры: рассказываем подробно, кому и что положено.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждали улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального и регионального бюджетов. Пояснения давал министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов.

Участники Великой Отечественной Войны и инвалиды

В 2019 году на улучшение жилищных условий этой категории граждан было выделено 12,8 млн рублей. На эти средства были куплены квартиры для 9 ветеранов.

Из регионального бюджета по поручению губернатора было дополнительно выделено 8,7 млн рублей для обеспечения жильем еще 5 участников и вдов участников войны.

Средний размер субсидии, на которую покупали жилье для ветеранов войны и их вдов, составила 1,6 млн рублей.

По словам министра труда и соцзащиты, в Тульской области больше нет очереди ветеранов ВОВ на улучшение жилищных условий, все обеспечены жильем.

Также в прошлом году из регионального бюджета было выделено 12 млн рублей – 240 ветеранов Великой Отечественной получили единовременную помощь на ремонт квартир. Чаще всего ветераны меняли в своих квартирах оконные блоки и двери, а в частных домах делали ремонт кровли и фундамента.

Данная мера поддержки будет действовать с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. При этом расширены категории получателей матпомощи: на нее смогут рассчитывать инвалиды и участники ВОВ, их вдовы, проживающие на территории Тульской области вне зависимости от наличия в собственности жилья, нуждающегося в ремонте.

Многодетные семьи

Для многодетных малоимущих семей в региональном бюджете предусмотрены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья. По состоянию на 1 января 2020 года на учете в целях получения такой выплаты состоят 879 многодетных семей.

Начиная с 2012 года, когда начали предоставлять такую выплату, ее получили 459 семей на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 58 многодетных семей на общую сумму 166 млн рублей.

Многодетные семьи, воспитывающие 7 и более детей или ребенка-инвалида, имеют право на получение денежной выплаты в первоочередном порядке. Таких в 2019 году было 33 семьи.

Средний размер денежной выплаты составляет 2,9 млн рублей на одну семью.

На 2020 год финансирование этой статьи увеличено по поручению губернатора в два раза и составит 332,4 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 140 многодетным семьям. По мнению министра труда и соцзащиты, такое финансирование позволит за ближайшие 5-6 лет ликвидировать очередь многодетных семей на улучшение жилищных условий и перейти к плановому предоставлению субсидий в год обращения.

С 1 января 2020 года в Тульской области расширен пакет соцподдержки семьям с детьми. При рождении третьего и последующих детей семья может получить региональный материнский капитал в 150 тысяч рублей, единовременную денежную выплату в 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность. Из федерального бюджета семьи при рождении второго или последующего ребенка получат семейный капитал в 617 тысяч рублей и федеральную выплату в 450 тысяч рублей – в счет погашения ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.

Дети-сироты

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не имеют жилья либо имеют непригодное к проживанию жилье, могут получить бесплатно квартиру от государства за счет средств регионального и федерального бюджетов.

За 2016-2018 годы детям-сиротам было выделено 675 квартир, в 2019 году – 811 квартир в Туле, Донском, Новомосковске, Киреевске.

На покупку квартир для детей-сирот в 2020 году предусмотрено 685,6 млн рублей.

На учете на улучшение жилищных условий состоят 1275 человек, достигших совершеннолетия и имеющих право на такую поддержку.

Андрей Филиппов – Правительство РФ поручило субъектам разработать дорожную карту по ликвидации до 2025 года очередности детей-сирот, вставших на учет до 1 января 2020 года. До 1 апреля такая дорожная карта будет разработана в Тульской области, – заявил Андрей Филиппов.

Ветераны боевых действий и инвалиды

На субсидии на покупку жилья за счет средств федерального бюджета могут рассчитывать ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. Сейчас очередь из таких граждан в регионе составляет 512 человек, в том числе 73 ветерана и 439 инвалидов.

В 2019 году из федерального бюджета регион получил 40 млн рублей, благодаря чему 46 ветеранов и инвалидов теперь живут в хороших условиях.

На 2020 год Тульской области выделено 35,4 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 44 гражданам этой категории. Размер субсидии составляет 798 тысяч рублей.

Еще 21,1 млн рублей из федерального бюджета регион получил в 2019 году на жилищные сертификаты для 2 вынужденных переселенцев, 8 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и 2 гражданам, выехавшим с Крайнего Севера. На 2020 год для таких категорий граждан Тульская область получит 2,7 млн. руб. – для северян и 9,8 млн рублей – для «чернобыльцев».

Молодые семьи

В Тульской области действует программа по обеспечению жильем молодых семей – в соответствии с госпрограммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По словам министра строительства Константина Лопухова, по этой программе молодые семьи могут получить социальные выплаты на покупку жилья, строительство индивидуального жилого дома, уплаты первоначального взноса при оформлении ипотеки или погашение уже оформленной ипотеки в размере:

30% средней стоимости жилья для молодой семьи без детей

35% средней стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, неполной молодой семьи с ребенком.

Для участия в программе обязательны три условия: возраст каждого из супругов – до 35 лет, молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит для оплаты жилья.

Преимущественное право на участие в программе получают молодые семьи с тремя детьми.

В 2019 году социальные выплаты на покупку жилья получили 317 молодых семей. Из бюджета на это было потрачено 231,4 млн рублей. В 2020 году на эти цели выделено 256,4 млн рублей, что позволит оказать поддержку 323 молодым семьям.

Врачи и фельдшеры

О выделении жилья медикам рассказал министр здравоохранения Алексей Эрк. По его словам, в Тульской области сформирован специализированный жилищный фонд для предоставления служебного жилья медработникам. В нем 36 квартир, из которых 25 квартир уже переданы медикам. Кстати, право получить служебную квартиру имеют не только врачи, но и фельдшеры, в том числе и фельдшеры скорой помощи.

Восемь квартир куплены в Ефремове и ждут своих жильцов. 3 квартиры в Новомосковске находятся в стадии ремонта. В марте после окончания ремонта они будут переданы врачам.

Тульская область получит безвозмездно 140 квартир от агентства ДОМ.РФ в региональную собственность. По инициативе губернатора 100 квартир из них получат тульские медики.

В региональном бюджете заложено 55 млн рублей на покупку в 2020 году 25 квартир для медиков районных больниц.

Алексей Эрк – Медработники имеют возможность приватизировать это служебное жилье, отработав 10 лет в государственных лечебных учреждениях региона, – заявил Алексей Эрк.

Помимо получения служебного жилья тульские медики могут воспользоваться программами льготного кредитования.