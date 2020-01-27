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Тульская прокуратура потребовала сделать из спа-салона жильё
Фото: Яндекс.Карты

Тульская прокуратура потребовала сделать из спа-салона жильё

Поводом для вмешательства правоохранителей стало обращение министерства имущественных и земельных отношений.

Сотрудники ведомства выяснили, что земельный участок, расположенный на пересечении улицы Кауля и Чапаевского переулка используется собственником не по назначению. Согласно документам, там должен находиться жилой дом, но на самом деле собственник построил на участке спа-салон.

Для устранения нарушений закона прокуратура района направила исковое заявление в суд о признании действий владельца участка незаконными и обязании его использовать землю по целевому назначению. Исковые требования удовлетворены, фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Центрального района.

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