Тульская прокуратура потребовала сделать из спа-салона жильё

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Сотрудники ведомства выяснили, что земельный участок, расположенный на пересечении улицы Кауля и Чапаевского переулка используется собственником не по назначению. Согласно документам, там должен находиться жилой дом, но на самом деле собственник построил на участке спа-салон.

Для устранения нарушений закона прокуратура района направила исковое заявление в суд о признании действий владельца участка незаконными и обязании его использовать землю по целевому назначению. Исковые требования удовлетворены, фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Центрального района.