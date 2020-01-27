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Туляк завоевал золото открытого чемпионата и первенства Орловской области по грэпплингу
Фото Федерации смешанного единоборства (ММА) Тульской области.

Туляк завоевал золото открытого чемпионата и первенства Орловской области по грэпплингу

Поздравляем Тиграна Оганесяна.

Мастер спорта по ММА туляк Тигран Оганесян завоевал золото открытого чемпионата и первенства Орловской области по спортивной борьбе грэпплинг. Соревнования прошли 26 января.

Тульский борец соревновался в мужской весовой категории 92 кг. Он провел две мощные схватки. В первой победил Алексея Федосова из Wrestclab 57 коронным удушающим приемом чемпиона UFC Алексея Олейника, за что тот получил прозвище «Удав».

В финале Тигран Оганесян, применив захват Кимура, болевой прием на руку, одержал победу над Ильей Худяковым из спортивного клуба «Александр Невский».

- Уровень соревнований был очень достойный, приехало много соперников, все они непростые и опытные ребята. Каждый ехал за победой, но выиграл сильнейший! — цитирует Тиграна Оганесяна Федерация смешанного единоборства (ММА) Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:20 +4
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