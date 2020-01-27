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На Зеленстрое в Туле изменится схема движения транспорта

На Зеленстрое в Туле изменится схема движения транспорта

Это связано со строительством дублера проспекта Ленина. Изменения будут временными, пока они не вступили в силу.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время изменится схема движения на развязке Калужское шоссе — пр. Ленина — ул. Рязанская в районе Зеленстроя. Соответствующие знаки уже повесили под мостом, однако они еще закрыты. Новая схема предполагает изменения в движении грузового транспорта.

В настоящее время на проспекте Ленина в районе моста переносят коммуникации: из-за строительства дороги газовые трубы и электросети прокладывают по-новому.

Галерея
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 1
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 2
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 3
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 4
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 5
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 6
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 7
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 8
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 9
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 10
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 11
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 12
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 13
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 14
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 15
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 16
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 17
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 18
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 19
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 20
Замена коммуникаций пр. Ленина, Фото: 21
показать все фотографии

Напомним, ранее Myslo писал, что в Туле достраивают дублер проспекта Ленина на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской. Это будет дорога шириной 6,5 м с примыканием к парковке у дома № 127-а по пр. Ленина.

Проект строительства уже разработан и проходит экспертизу. После завершения всех подготовительных мероприятий администрация проведёт аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Они должны завершиться в ноябре текущего года.

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Автор: Юлия Королева
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
сегодня, в 17:32 +1
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