На Зеленстрое в Туле изменится схема движения транспорта

Это связано со строительством дублера проспекта Ленина. Изменения будут временными, пока они не вступили в силу.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время изменится схема движения на развязке Калужское шоссе — пр. Ленина — ул. Рязанская в районе Зеленстроя. Соответствующие знаки уже повесили под мостом, однако они еще закрыты. Новая схема предполагает изменения в движении грузового транспорта.

В настоящее время на проспекте Ленина в районе моста переносят коммуникации: из-за строительства дороги газовые трубы и электросети прокладывают по-новому.

Напомним, ранее Myslo писал, что в Туле достраивают дублер проспекта Ленина на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской. Это будет дорога шириной 6,5 м с примыканием к парковке у дома № 127-а по пр. Ленина.

Проект строительства уже разработан и проходит экспертизу. После завершения всех подготовительных мероприятий администрация проведёт аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Они должны завершиться в ноябре текущего года.