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Ушел из жизни почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов
Фото с сайта Тульского музея оружия.

Ушел из жизни почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов

Он скончался на 91-м году жизни.

Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев выразили соболезнования родным и близким Василия Ивановича Бакалова.

– 25 января на 91-м году жизни скончался оружейник, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов. Василий Иванович — уроженец Воронежской области, но весь свой трудовой путь он прошел в Туле. После окончания Ленинградского электротехнического института связи в 1957 году он был распределен в ЦКБ-14 (ныне КБП) в Тулу.

После семи лет работы на инженерных должностях Василия Ивановича назначили главным инженером предприятия, а затем первым заместителем начальника и главного конструктора.

Почти два десятка лет он трудился начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия.

На летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году сборная СССР по стрелковому спорту была вооружена только оружием марки «МЦ», разработанным и изготовленным в ЦКИБ СОО под руководством Василия Ивановича.

За трудовые заслуги он был удостоен звания «Лауреат Ленинской премии», «Лауреат премии имени С. И. Мосина», «Лауреат премии Министерства обороной промышленности», награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

В 2009 году В. И. Бакалову присвоено высокое звание «Почетный гражданин города-героя Тулы, — говорится, в частности, в обращении.

Прощание с Василием Ивановичем состоится 29 января. В 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме (ул. Революции, 6-б). После этого Василия Бакалова похоронят на почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

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