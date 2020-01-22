Тульские рестораны оказались самыми дешевыми в стране

Меньше всего обед в ресторане обходится тулякам и гостям города. Средний чек за обед в нашем общепите – 315 рублей с человека.

Росстат исследовал цены в ресторанах российских регионов. Об этом со ссылкой на декабрьские данные Росстата пишет news.ru.

Обед в ресторанах Тульской области оказался самым доступным: в среднем 315 рублей. Дороже всего ресторанные обеды оказались в Чечне (в среднем 1334 рубля на человека) и Ярославле (1330 рублей). Эти регионы оставили позади даже дорогую в целом Москву (1242 рубля).

По ужинам картина другая. Средний чек на ужин в тульском общепите оказался равен 2350 рублей (почти как в Санкт-Петербурге — 2422 рубля). Дешевле всего поужинать можно в Ингушетии — 1434 рубля, дороже всего — в Москве (3692 рубля).