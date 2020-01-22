Какие дома Тулы останутся без света 23 января

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Вересаева, 10-а,

ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),

ул. Будённого, 12-56 (чётн.), 9-43 (нечётн.),

пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),

ул. Тимирязева, 28-64 (чётн.), 31, 33,

ул. Гоголевская, 2-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),

ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),

ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),

ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),

ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72, 108,

ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 59-85 (нечётн.),

ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),

ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 19, 23,

пр-д Вильямса, 49,

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),

ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),

п. Угольный: ул. Садовая, 20-40 (чётн.), 23-65 (нечётн.),

ул. Подгорная, 14-27,

п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 10, 8.