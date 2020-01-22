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Какие дома Тулы останутся без света 23 января

Какие дома Тулы останутся без света 23 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вересаева, 10-а,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 12-56 (чётн.), 9-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-64 (чётн.), 31, 33,
  • ул. Гоголевская, 2-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72, 108,
  • ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 59-85 (нечётн.),
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 19, 23,
  • пр-д Вильямса, 49,
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 20-40 (чётн.), 23-65 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 14-27,
  • п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 10, 8.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +2
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