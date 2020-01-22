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Тульских школьников приглашают на онлайн-уроки финансовой грамотности
Фото: school56.edu-penza.ru

Тульских школьников приглашают на онлайн-уроки финансовой грамотности

Специалисты Банка России расскажут, как правильно обращаться с деньгами и научат пользоваться основными финансовыми инструментами.

В Туле стартовала очередная сессия просветительского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу – будет проведено более 350 эфиров. Занятия рассчитаны на учеников 6-11 классов.

Занятия проведут специалисты Банка России, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы. Они расскажут школьникам, как защититься от кибермошенников, как начать свой бизнес и как избежать проблем с долгами. Также в программе – знакомство с основными финансовыми страхованиями, азами страхования и инвестирования.

По данным тульского отделения Банка России, в прошлом году в регионе 1600 онлайн-уроков прошли в 236 школах. Лекции собрали более 31000 просмотров. Подключиться к эфирам может любая школа – достаточно зарегистрироваться на сайте, ознакомиться с расписанием и выбрать урок.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:33 0
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