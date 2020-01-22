Алексей Дюмин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
22 января губернатор провел торжественную церемонию вручения ветеранам медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Церемония прошла в Тульском государственном музее оружия. В ней приняли участие ветераны войны и труда, ветераны боевых действий, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, кадеты, суворовцы, поисковики и волонтеры Победы.
Губернатор поблагодарил ветеранов за их ратные и трудовые подвиги, за личный вклад в Великую Победу, в сохранение истории нашей страны.
Глава региона вручил медали 15 ветеранам. Таким образом губернатор дал старт вручению юбилейных медалей в Тульской области.
Награды ветеранам будут вручать во всех муниципальных образованиях региона — как в торжественной обстановке, так и на дому. Всего до 8 мая 2020 года медали получат более 13 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.