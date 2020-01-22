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Алексей Дюмин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

22 января губернатор провел торжественную церемонию вручения ветеранам медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Церемония прошла в Тульском государственном музее оружия. В ней приняли участие ветераны войны и труда, ветераны боевых действий, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, кадеты, суворовцы, поисковики и волонтеры Победы.

Губернатор поблагодарил ветеранов за их ратные и трудовые подвиги, за личный вклад в Великую Победу, в сохранение истории нашей страны.

Глава региона вручил медали 15 ветеранам. Таким образом губернатор дал старт вручению юбилейных медалей в Тульской области.

Награды ветеранам будут вручать во всех муниципальных образованиях региона — как в торжественной обстановке, так и на дому. Всего до 8 мая 2020 года медали получат более 13 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

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Алексей Дюмин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны, Фото: 5
Алексей Дюмин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны, Фото: 6
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