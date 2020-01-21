Щекинский наркоторговец получил 11 лет строгого режима

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При обыске у мужчины нашли 10 свертков с марихуаной и 42 с «солью».

В Щекино Тульской области суд вынес приговор местному 36-летнему жителю. Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах).

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел 10 свертков с марихуаной и 42 свертка с наркотическим веществом «соль». Все это, с помощью «закладок», он собирался сбыть на территории города, но 1 июня был задержан полицией.

«С учетом собранных по делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.