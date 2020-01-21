новости
новости
Регистрация
Щекинский наркоторговец получил 11 лет строгого режима
Изображение Jose Antonio Alba с сайта Pixabay

Щекинский наркоторговец получил 11 лет строгого режима

При обыске у мужчины нашли 10 свертков с марихуаной и 42 с «солью».

В Щекино Тульской области суд вынес приговор местному 36-летнему жителю. Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах).
 
По данным следствия, мужчина незаконно приобрел 10 свертков с марихуаной и 42 свертка с наркотическим веществом «соль». Все это, с помощью «закладок», он собирался сбыть на территории города, но 1 июня был задержан полицией.
 
«С учетом собранных по делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
наркотикисбыт наркотиковкриминалпроисшествияприговор суда
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россиян предупредили об опасности коронавируса из Китая
Россиян предупредили об опасности коронавируса из Китая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.