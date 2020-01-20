новости
новости
Регистрация
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

ВТБ меняет условия автокредитования и предлагает своим клиентам приобрести транспортное средство без первоначального взноса.

Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.

Обновленные условия распространяются как на новые, так и на подержанные автомобили. Ставка в рамках программ зависит от выбора дополнительных услуг. Получение кредита возможно с минимальной ставкой от 12% годовых при обязательном страховании автомобиля. Максимальная сумма — до 3 млн рублей для новых автомобилей и до 2 млн рублей — для автомобилей с пробегом. Возможный срок выплаты — от года до пяти лет. Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два рабочих дня.

Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ:

— В рамках стратегии ВТБ мы намерены переводить кредитование в цифровой формат, максимально упрощая процесс финансирования. С новыми условиями наши клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им необходима.

По его словам, оценка по заявкам клиентов в рамках новой программы будет проводиться на основе сформированных в ВТБ риск-процедур, учитывающих высокую долговую нагрузку заёмщиков.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам одиннадцати месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:00
Другие статьи по темам
Событие
автокредит без первоначального взноса
Место
ТулаТульская областьВТБ
Прочее
новые и поддержанные автомобиликредит

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Демидовская Плотина женщина на BMW сбила пешехода
В Туле на ул. Демидовская Плотина женщина на BMW сбила пешехода
По просьбе туляков в районе Красного Перекопа перенесут остановку и изменят схему движения транспорта
По просьбе туляков в районе Красного Перекопа перенесут остановку и изменят схему движения транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.