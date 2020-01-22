По просьбе туляков в районе Красного Перекопа перенесут остановку и изменят схему движения транспорта

Изменения будут действовать после выполнения необходимых работ – после 1 октября 2020 года.

Ранее туляки обратились к Алексею Дюмину с просьбой организовать движение общественного транспорта в микрорайоне Красный Перекоп. Подробнее об этом читайте здесь.

Губернатор поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву совместно с Управлением ГИБДД по Тульской области, региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства в кратчайшие сроки проработать данный вопрос.

Сегодня, 22 января, Дмитрий Миляев рассказал журналистам, как в итоге изменится схема движения транспорта.

Он напомнил, что ранее жители осуществляли посадку и высадку на пересечении улиц Перекопской и Кауля. В рамках мероприятий, которые проводились в 2019 году, были установлены ограничивающие пешеходные ограждения. По маршруту следования к школе и детскому саду расположен нерегулируемый пешеходный переход. В результате остановку общественного транспорта перенесли чуть выше по ул. Кауля.

– Чтобы сделать для людей транспортное сообщение более удобным, в 2020 году принято решение за счет средств бюджета Тулы провести серьезные работы на участке от пересечения ул. Кауля и Перекопской до ул. Михеева.

Речь идет о том, чтобы заасфальтировать участок трамвайных путей и вывести общественный транспорт на ул. Михеева, минуя ул. Кауля от пересечения ее с Перекопской до Тимирязева.

Такое изменение маршрутной сети позволит совместить остановку трамваев и автобусов в одном месте, и людям будем максимально удобно. Встреча с жителями по этому вопросу была. Ситуацию эту мы объяснили, и нашли у туляков понимание, — рассказал глава администрации.

По его словам, обозначенные работы выполнят к 1 октября 2020 года. После этого будет проработан вопрос изменения схемы движения маршрутки №55.

– Мы синхронизируем их с теми, которые будут проводиться на ул. Кауля в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сообщил Миляев.

Все обозначенные мероприятия также рассмотрены областным министерством транспорта и дорожного хозяйства и одобрены.