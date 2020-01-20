новости
новости
Регистрация
В тульском лесу задержана спецтехника: неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения

В тульском лесу задержана спецтехника: неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения

О происшествии Myslo рассказал глава Пролетарского территориального округа Сергей Шестаков.

Чугунные трубы диаметром 500 мм выкапывали в лесополосе под Медвенкой в Пролетарском округе. Действия неизвестных были замечены работниками ГУ по Пролетарскому округу. Сообщения об этом, фото и видео опубликованы в официальном твиттере управления.

По словам Сергея Шестакова, была пресечена попытка демонтажа с последующим сбытом чугунных труб питьевого водоснабжения диаметром 500. Неизвестные повредили лесополосу протяженностью 1400 м и шириной 25 м, множество деревьев повалены.

О происшествии проинформированы прокуратура и министерство природных ресурсов. На месте работают сотрудники полиции.

 

Галерея
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 1
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 2
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 3
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 4
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 5
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 6
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 7
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 8
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 9
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 10
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 11
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 12
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 13
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 14
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 15
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 16
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 17
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 18
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 19
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 20
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 21
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 22
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 23
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 24
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 25
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 26
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 27
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 28
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 29
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 30
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 31
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 32
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 33
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 34
Попытка демонтажа водопроводных труб в Пролетарском округе, Фото: 35
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:27 +16
Другие статьи по темам
Событие
кража чугунных труб
Люди
Сергей Шестаков
Место
Пролетарский округТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что ждет Тульскую область к 500-летию кремля
Что ждет Тульскую область к 500-летию кремля
В Тулу привезут графику Марка Шагала из частной коллекции
В Тулу привезут графику Марка Шагала из частной коллекции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.