В тульском лесу задержана спецтехника: неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения

Чугунные трубы диаметром 500 мм выкапывали в лесополосе под Медвенкой в Пролетарском округе. Действия неизвестных были замечены работниками ГУ по Пролетарскому округу. Сообщения об этом, фото и видео опубликованы в официальном твиттере управления.

По словам Сергея Шестакова, была пресечена попытка демонтажа с последующим сбытом чугунных труб питьевого водоснабжения диаметром 500. Неизвестные повредили лесополосу протяженностью 1400 м и шириной 25 м, множество деревьев повалены.

О происшествии проинформированы прокуратура и министерство природных ресурсов. На месте работают сотрудники полиции.