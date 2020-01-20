В тульском лесу задержана спецтехника: неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения
О происшествии Myslo рассказал глава Пролетарского территориального округа Сергей Шестаков.
Чугунные трубы диаметром 500 мм выкапывали в лесополосе под Медвенкой в Пролетарском округе. Действия неизвестных были замечены работниками ГУ по Пролетарскому округу. Сообщения об этом, фото и видео опубликованы в официальном твиттере управления.
По словам Сергея Шестакова, была пресечена попытка демонтажа с последующим сбытом чугунных труб питьевого водоснабжения диаметром 500. Неизвестные повредили лесополосу протяженностью 1400 м и шириной 25 м, множество деревьев повалены.
О происшествии проинформированы прокуратура и министерство природных ресурсов. На месте работают сотрудники полиции.
@Tularegion71 в результате указанных действий повреждена лесополоса протяженностью 1400м и шириной 25м. В настоящее время ведётся проверка pic.twitter.com/f8jKtmADi8— Пролетарский округ (@TU_Proletarsky) January 20, 2020