В Тулу привезут графику Марка Шагала из частной коллекции

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» предоставлена Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery. Экспозиция сформирована из собственной коллекции галереи и личного собрания одного из самых известных российских коллекционеров Марка Башмакова.

Марк Шагал — всемирно известный российский художник, символ авангардного движения ХХ века — ознаменовавший несколько эпох и так сильно от них отличающийся. Посетителям выставки представят иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Андре Мальро и Библии.

Выставка откроется 30 января в 16.00 и будет работать до 22 марта 2020 года.

Возрастная категория: 12+

Выставки PS Gallery включают подлинники произведений искусства, находящиеся в собственности галереи и Павла Башмакова, а также известнейшего российского коллекционера Марка Башмакова, на основе собрания которого регулярно проводятся выставки в главном музее страны — Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Марк Башмаков — математик, ученый-педагог, доктор физико-математических наук, профессор, член Российской академии образования, коллекционер. Один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства парижской школы в жанре livre d’artiste (фр. «книга художника»). С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из собрания Башмакова, а в феврале 2017-го музей с благодарностью принял 20 знаковых книг художника как дар коллекционера и включил их в свою постоянную экспозицию.

Павел Башмаков — коллекционер, куратор выставки «Шедевры мастеров Парижской школы», владелец галереи современного искусства PS Gallery, организатор выставок искусства XX века.