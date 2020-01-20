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Что ждет Тульскую область к 500-летию кремля
Фото из архива Myslo.

Что ждет Тульскую область к 500-летию кремля

Подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля и Большой Засечной черты обсудили на оперативном совещании у губернатора.

О финансах

Проект «500-летие возведения Тульского кремля» в регионе курирует первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

По его словам, объем финансирования значительный. По плану основных мероприятий 700,25 млн рублей (465,9 млн руб. — федеральный бюджет, 172,35 млн руб. — региональный бюджет, 62 млн рублей — внебюджетные источники). Мероприятия распределены на следующие разделы: культурно-просветительские проекты, ремонтно-реставрационные работы на объектах культуры, ключевые мероприятия празднования.

Перечень дополнительных мероприятий консолидирует ресурсы государственных программ федеральных органов исполнительной власти: не только отрасли культуры, но и благоустройство общественных пространств, очистку рек, ремонт дорог и т. д. Объем финансирования дополнительных мероприятий — свыше 1,5 млрд руб. За 3 года это 120 мероприятий по плану основных и перечню дополнительных.

Что и когда отреставрируют?

35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок в 2020 году.

Успенский собор кремля восстановят в течение пяти лет. К празднованию он будет открыт, а затем будут проводиться работы по восстановлению росписи собора.

Свято-Никольскую церковь в Крапивне отремонтируют к августу 2020 года.

В Веневе запланировано окончание реставрации колокольни, символа города. Все фасады домов вокруг Красной площади Венева также должны быть отремонтированы к праздничным мероприятиям.

Базу для дальнейшего развития получили и другие малые исторические города Тульской области.

Статьи об истории Тульского кремля и Большой Засечной черты, их роли и значении для формирования государства Российского будут внесены в учебники истории.

Алексей Дюмин поручил обеспечить информирование граждан о проекте на федеральном уровне, в том числе и в социальных сетях.

Какие мероприятия ждут туляков

Вячеслав Федорищев рассказал, что всё лето в каждом городе Большой Засечной черты пройдут различные мероприятия. Дата кульминации празднования будет выбрана в марте 2020 года на заседании Федеральной рабочей группы. В Туле будут проводиться ежегодные фестивали городов, где есть кремли.

Министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала о мероприятиях в муниципалитетах.

В Тульской области с марта 2020 года будут проходить выставки крупнейших музеев страны: не только в Туле, но и районных городах.

В регионе появятся 30 новых региональных музеев. Всё лето в регионе будут проходить опенэйры. Кульминацией станет 3-дневный фестиваль «Засечная черта» — истории, культуры и спорта. На открытии фестиваля будет гала-концерт Мариинского театра.

Традиционным тульским фестивалям, таким как 12 ключей в Веневе и Крапивенский фестиваль, придадут новое звучание. Глава региона поручил продумать идеи региональному минкульту.

К слову, даты этих фестивалей уже определены: фестиваль Крапивы пройдёт 6 июня, а 12 ключей — 4 июля 2020 года.

Туристическая инфраструктура

Председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина рассказала о том, что сейчас туроператоры формируют маршруты в Тульскую область. Номерной фонд гостиниц и хостелов будет увеличен. А в муниципалитетах будут созданы новые система навигации и общественные туалеты.

Глава администрации города Дмитрий Миляев рассказал о благоустройстве Тулы к празднованию 500-летия кремля. В областном центре отремонтируют восемь улиц, в том числе ул. Ф. Энгельса. На улице Металлистов откроются новые гостиницы, кафе и прочие туристические объекты. Восемь точек уже работают, а к празднованию ждут открытия еще 14.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:17 −3
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