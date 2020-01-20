«По воде идет!»: тулячка сняла на видео идущего по пруду человека

«Как можно рисковать здоровьем или жизнью?» — удивляется автор ролика, тулячка по имени Елена.

Видео снято в Пролетарском парке Тулы. На ролике видно, как мужчина пересекает пруд по подтаявшему льду. На поверхности льда — вода, потому издали кажется, что мужчина идет прямо по водной глади.))

Между тем сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам Тульской области предупреждают туляков об опасности выхода на тонкий лед.

Старший инспектор ГИМС Игорь Преображенский:

Игорь Преображенский – Отсутствие морозов приводит к тому, что толщина льда на водоемах не везде одинакова. Тонкий лед – у берегов, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют полыньи и проруби, которые покрыты тонким слоем льда. В случае обнаружения подобных признаков, во избежание несчастных случаев, лучше не пытаться испытывать лед на прочность.

В условиях нестабильных температур сотрудники МЧС рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на тонкий лед.