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Смерть 15-летнего школьника в Узловой: задержан подозреваемый
Фото с личной страницы погибшего в соцсетях.

Смерть 15-летнего школьника в Узловой: задержан подозреваемый

О расследовании уголовного дела рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Сотрудниками следственного управления при участии УМВД России по Тульской области установлен и задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть.

15-летний житель Узловой скончался в Новомосковской городской клинической больнице 23 декабря 2019 года. В больницу он поступил 17 декабря. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

21-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, его заключили под стражу.

По версии следствия, 17 декабря на ул. Завенягина в Узловой обвиняемый в ходе ссоры нанес удар неустановленным предметом в область головы потерпевшего, от которого тот впоследствии скончался.

Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются в ходе расследования.

Подробности трагедии можно прочитать здесь.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:19 +12
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смерть школьникаУзловая
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