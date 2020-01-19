По каким адресам в Туле отключат свет 20 января
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях электроэнергии.
Так, с 9.00 до 12.00 электроэнергию отключат по следующим адресам в Криволучье:
- ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140;
- ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Мартеновская, 20;
- ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17;
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.);
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.);
- 1-й Яблочковый пр., 2-23;
- 2-й Яблочковый пр., 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.);
- 3-й Яблочковый пр., 2-12 (чётн.);
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76.
С 9.00 до 16.00 света не будет здесь:
- ул. Комсомольская, 51; ул. Арсенальная, 63;
- ул. Мартеновская, 6-а, 10, 10-б, 2, 4, 12, 6, 14, 16, 18, 8; ул. Кутузова, 142, 146, 152, 148; ул. Доватора, 7, 9;
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29;
- ул. М. Смирнова, 42-81 (чётн.), 42-66 (нечётн.);
- п. Рудаково: пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7-17 (нечётн.); пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Луговой, 1-12.
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