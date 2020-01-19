По каким адресам в Туле отключат свет 20 января

Так, с 9.00 до 12.00 электроэнергию отключат по следующим адресам в Криволучье:

ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140;

ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Мартеновская, 20;

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17;

пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.);

ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.);

1-й Яблочковый пр., 2-23;

2-й Яблочковый пр., 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

3-й Яблочковый пр., 2-12 (чётн.);

пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76.

С 9.00 до 16.00 света не будет здесь: