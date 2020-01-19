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Тульским студентам разрешат поработать в полиции

Тульским студентам разрешат поработать в полиции

В регионе стартует акция «Студенческий десант – 2020».

В Управлении МВД России по Тульской области стартуют мероприятия Всероссийской акции «Студенческий десант». Седьмой год подряд студенты региона получают возможность изнутри познакомиться с работой сотрудников полиции, увидеть и почувствовать специфику деятельности различных подразделений органов внутренних дел.

В «Студенческом десанте» поучаствуют ребята из высших и средних учебных организаций области.

На будущей неделе студенты побывают в подразделениях УМВД России по Тульской области и смогут почувствовать себя настоящими сотрудниками полиции, а также посоревнуются на спортивных площадках вместе со стражами порядка.
 
 
 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:00 +1
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Тула

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