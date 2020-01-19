Тульским студентам разрешат поработать в полиции

В Управлении МВД России по Тульской области стартуют мероприятия Всероссийской акции «Студенческий десант». Седьмой год подряд студенты региона получают возможность изнутри познакомиться с работой сотрудников полиции, увидеть и почувствовать специфику деятельности различных подразделений органов внутренних дел.

В «Студенческом десанте» поучаствуют ребята из высших и средних учебных организаций области.

На будущей неделе студенты побывают в подразделениях УМВД России по Тульской области и смогут почувствовать себя настоящими сотрудниками полиции, а также посоревнуются на спортивных площадках вместе со стражами порядка.