Уничтожил 150 фашистов: Минобороны РФ рассекретило документы о подвиге нашего земляка

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В рассекреченных документах рассказывается, как капитан Красной армии Николай Акишин проявил героизм при освобождении Варшавы от фашистских войск в 1945 году. Он был трижды ранен и уничтожил 150 гитлеровцев.

В ночь на 16 января 1945 года стрелковый батальон 447-го стрелкового полка, которым командовал капитан Акишин, прорвал вражескую оборону южнее Варшавы и занял четыре линии траншей, уничтожив до 150 гитлеровцев и захватив 3 миномета, 8 орудий и другую технику. После форсирования реки Кюддов (Гвда, Польша) захватил плацдарм, чем способствовал переправе основных сил полка.

2 февраля, совершив обходный маневр, батальон атаковал врага в населенном пункте Рушендорф (Польша), уничтожив при этом до 250 солдат и офицеров. Капитан Акишин получил ранение, но не покинул поле боя.

27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



Наградной лист капитала Николая Акишина, командира 1-го стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.

Николай Акишин родился 22 октября (4 ноября) 1915 года в Бредихино, Новосильского уезда Тульской губернии (сейчас Орловская область) в семье крестьянина. Отучился 6 классов и работал трактористом.

С 1936 по 1938 годы проходил действительную службу в армии. В августе 1941 года вновь призван в армию. В действующей армии во время Великой Отечественной войны - с 1941 года. Сражался на Западном, Ленинградском, Волховском, Сталинградском, Белорусском, 2-м и 1-м Белорусском, 3-м и 1-м Прибалтийском, снова 1-м Белорусском фронтах.

Был ранен несколько раз, в том числе тяжело в феврале 1945 года.

После войны прошел обучение на курсах усовершенствования офицерского состава при Военной академии тыла и снабжения. Был уволен в запас в звании майора.

Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, Орден Ленина,

Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степени, Орден Красной Звезды, медали.