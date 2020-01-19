Уничтожил 150 фашистов: Минобороны РФ рассекретило документы о подвиге нашего земляка
В спецразделе сайта министерства, посвященном 75-летию освобождения Варшавы, появились документы об уроженце села Бредихино Тульской области Николае Акишине.
В рассекреченных документах рассказывается, как капитан Красной армии Николай Акишин проявил героизм при освобождении Варшавы от фашистских войск в 1945 году. Он был трижды ранен и уничтожил 150 гитлеровцев.
В ночь на 16 января 1945 года стрелковый батальон 447-го стрелкового полка, которым командовал капитан Акишин, прорвал вражескую оборону южнее Варшавы и занял четыре линии траншей, уничтожив до 150 гитлеровцев и захватив 3 миномета, 8 орудий и другую технику. После форсирования реки Кюддов (Гвда, Польша) захватил плацдарм, чем способствовал переправе основных сил полка.
2 февраля, совершив обходный маневр, батальон атаковал врага в населенном пункте Рушендорф (Польша), уничтожив при этом до 250 солдат и офицеров. Капитан Акишин получил ранение, но не покинул поле боя.
27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Наградной лист капитала Николая Акишина, командира 1-го стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.