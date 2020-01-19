21 января в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду

По сообщению «Тулагорводоканала», это связано с ремонтными работами.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 21.01.2020 г. с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Пролетарская, 38, 36, 36-а,

ул. Степанова, 35, 35-а,

ул. Декабристов, 4-а.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами по адресу: ул. Пролетарская, 38.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.