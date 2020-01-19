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21 января в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду

21 января в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду

По сообщению «Тулагорводоканала», это связано с ремонтными работами.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 21.01.2020 г. с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: 
  • ул. Пролетарская, 38, 36, 36-а,
  • ул. Степанова, 35, 35-а,
  • ул. Декабристов, 4-а.
Это связано с ремонтно-восстановительными работами по адресу: ул. Пролетарская, 38.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
 
 
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