21 января в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду
По сообщению «Тулагорводоканала», это связано с ремонтными работами.
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что
21.01.2020 г. с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, 38, 36, 36-а,
- ул. Степанова, 35, 35-а,
- ул. Декабристов, 4-а.
Это связано с ремонтно-восстановительными работами по адресу: ул. Пролетарская, 38.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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