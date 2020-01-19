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Погода в Туле 20 января: сильный ветер, мокрый снег и слякоть
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 20 января: сильный ветер, мокрый снег и слякоть

Это никакая не зима!

МЧС поделилось прогнозом, составленным по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

20 января прогнозируют облачную погоду. Ночью местами небольшой снег, в отдельных районах туман, слабый гололед, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью 0…-5ºС, днем -2…+3ºС.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 07:00 +9
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