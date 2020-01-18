Финансовый омбудсмен, эскроу-счета и банковский роуминг: ЦБ рассказал о нововведениях

Заместитель управляющего тульским отделением Центрального банка РФ Дмитрий Борискин и руководитель юридического отдела отделения Андрей Колосветов рассказали о финансовых нововведениях, которые уже вступили в силу или ожидаются в 2020 году, а также о мошеннических схемах и финансовых трендах.

Тренды

Объем выданных кредитов поубавился. Нет, желающих влезть в долги не уменьшилось, просто банки стали внимательнее проверять потенциальных заемщиков и чаще отказывать. В связи с этим образовалась высокая ликвидность средств, которыми располагают банки при недостатке качественных заемщиков.

Возможно, именно поэтому объем просроченных кредитов не так велик. По ипотечным кредитам он составляет 1% (по Тульской области – 0,7%),по потребительским кредитам несвоевременные платежи встречаются немного чаще, но не намного, отмечают в тульском отделении ЦБ РФ.

Если говорить о видах кредитных продуктов, которыми пользуются клиенты банков, то около 75-80% составляют потребительские кредиты, а остальную часть – ипотечные.

Что касается ипотеки при покупке жилья на этапе строительства, то нововведением здесь, безусловно, являются эскроу-счета. Напомним, на них хранятся деньги дольщиков, уплаченные за квартиру. Воспользоваться ими застройщик может только после сдачи жилья в эксплуатацию. На данный момент один застройщик в Туле уже работает с применением таких счетов и еще 17 подали заявки на строительство домов за счет проектного финансирования.

На фоне снижения процентных ставок по депозитам граждане ищут альтернативные способы сохранения и приумножения сбережений. Предпочтение отдают брокерским счетам. На данный момент по всей России открыто примерно 1,5 млн таких счетов, и число их растет. Самые популярные инвестиции физических лиц – покупка акций. Правда, количество активных игроков на ставках невелико. Многие после покупки акций не совершают никаких операций с ними, а просто хранят их. Тем, кто далек от финансовой сферы, ЦБ рекомендует повысить уровень финансовой грамотности, прежде чем начинать играть на бирже.

Нововведения

Выдавать потребительские займы вправе только профессиональные кредитные организации, включенные в государственный реестр ЦБ РФ. Посмотреть его можно на сайте регулятора. Если же человек взял у нелегальной кредитной организации заём и не вернул, то он теперь не вправе обратиться в суд за защитой своих прав. Микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы под залог квартиры, доли в праве на общее имущество или право дольщика по договору долевого участия в строительстве. Залогом сможет быть только нежилая недвижимость, в том числе и коммерческая. Ограничен максимальный объем просроченного долга перед микрокредитной организацией: не более 1,5 объема выданного кредита. То есть если выдано 10 000 рублей, то при учете всех процентов, комиссии, неустойки и штрафов возвращено должно быть не более 25 000 рублей. Правило распространяется на займы, оформленные с начала 2020 года. Ограничена максимальная ставка по кредитам, срок возврата которых не превышает года, – не более 1% в день. Запрещено начислять проценты по потребительским кредитам до 10 000 рублей без обеспечения, выданным не более чем на 15 дней. Фиксированная плата за такой кредит – 3000 рублей. Продавать долги непрофильным организациям и физлицам запрещено. Теперь купить их могут только специализированные финансовые организации. При споре со страховой компанией или микрофинансовой организацией необходимо обратиться сначала к финомбудсмену, и только после этого, если его решение не устроит, – в суд. Он рассматривает дела в течение 15 дней. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн на сайт омбудсмена. Решение его имеет такую же силу, как и постановление суда. Финансовая организация или страховщик может при желании оспорить решение омбудсмена, но в случае проигрыша, должен будет заплатить существенный штраф. C 2021 года с финомбудсменом будут обязаны работать все банки, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. С 1 апреля 2020 года коэффициент бонус-малус (КБМ) будет обновляться только раз в год. Независимо в какой страховой компании вы получаете полис, коэффициент должен быть один и тот же. Проверить свой КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков. С 13 июня 2020 года в России отменят «банковский роуминг» — комиссии за денежные переводы между клиентами одного банка в разных регионах. Сейчас некоторые банки берут 1-1,5% от суммы перевода за отправку денег в другой регион страны. При досрочном погашении кредита с 1 сентября 2020 года плату за страховку можно вернуть. Закон коснется только новых кредитных договоров, которые будут заключены после этой даты. Сумма возврата будет пропорциональна времени, которое осталось до конца периода страхования, но только если к моменту возврата не наступил страховой случай и по нему не было выплат. Это же касается и договора коллективного страхования. На договоры коллективного страхования распространили период охлаждения. В течение 14 дней с момента присоединения к коллективному договору клиент может отказаться от него и полностью вернуть сумму, уплаченную за страховку. У ипотечников, попавших в трудную ситуацию, появилось возможность взять передышку до 6 месяцев или уменьшить на это время размер ежемесячных платежей. При соблюдении всех условий банк не имеет права отказать. Во время таких каникул ипотечную квартиру не смогут отнять, и это не испортит кредитную историю. Воспользоваться такой возможностью можно лишь раз по каждому объекту ипотеки. Нельзя «каникулы» оформить частями, например три раза по два месяца. Начала действовать система быстрых платежей – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю. Также в СБП реализована возможность совершать платежи за товары и услуги с использованием QR-кодов.

Мошенники

Число злоумышленников, которые пользуются доверчивостью граждан и крадут с банковских карт деньги, к сожалению, не уменьшается. Единственный способ сберечь собственные средства – быть внимательнее. Мошенники пользуются доверчивостью граждан и под видом выплаты компенсации за покупку БАДов, проверки телефона на вирусы, выигрыша в лотерею, мнимой блокировки карты или подозрительной активности на счету крадут средства. За 2018 год мошенники забрали у россиян 1,4 млрд рублей.