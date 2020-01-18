Полиция просит откликнуться туляков, пострадавших от действий КПК «Достояние народа» и «Регион Капитал»

В СУ УМВД России по г. Туле расследуются уголовные дела по факту незаконных действий сотрудников КПК «Регион Капитал» и «Достояние народа» в отношении пайщиков.

Граждан, пострадавших от действий сотрудников КПК «Регион Капитал», просят обратиться с заявлением в дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по адресу: ул. Революции, д. 33 (контактный телефон ДЧ 8 (4872)32−48−00).

К слову, ранее Myslo писал подробно, как закрывался указанный кооператив. Прочитать можно здесь

Если вы потеряли деньги на вкладах в КПК «Достояние народа», обращайтесь в дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле по адресу: ул. Староникитская, д. 7 (контактный телефон ДЧ 8 (4872)32−46−00).