новости
новости
Регистрация
Полиция просит откликнуться туляков, пострадавших от действий КПК «Достояние народа» и «Регион Капитал»

Полиция просит откликнуться туляков, пострадавших от действий КПК «Достояние народа» и «Регион Капитал»

Рассказываем, куда обратиться.

В СУ УМВД России по г. Туле расследуются уголовные дела по факту незаконных действий сотрудников КПК «Регион Капитал» и «Достояние народа» в отношении пайщиков.
 
Граждан, пострадавших от действий сотрудников КПК «Регион Капитал», просят обратиться с заявлением в дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по адресу: ул. Революции, д. 33 (контактный телефон ДЧ 8 (4872)32−48−00).
 
К слову, ранее Myslo писал подробно, как закрывался указанный кооператив. Прочитать можно здесь.
 
Если вы потеряли деньги на вкладах в КПК «Достояние народа», обращайтесь в дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле по адресу: ул. Староникитская, д. 7 (контактный телефон ДЧ 8 (4872)32−46−00).
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияуголовное делопайщикизакрылся КПК

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Финансовый омбудсмен, эскроу-счета и банковский роуминг: ЦБ рассказал о нововведениях в 2020 году
Финансовый омбудсмен, эскроу-счета и банковский роуминг: ЦБ рассказал о нововведениях в 2020 году
В Центральной России резко похолодает к концу января
В Центральной России резко похолодает к концу января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.