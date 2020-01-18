В Туле на ул. Оборонной загорелся дом с петардами и фейерверками: фото и видео

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 18 января в Туле на улице Оборонной загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных расчетов из окон жилища во все стороны били фейерверки и раздавался грохот петард. Судя по всему в доме был небольшой склад пиротехнических предметов.

На момент публикации новости на месте происшествия работают не менее четырех пожарных расчетов. Улица Оборонная частично перекрыта, т.к. пожарные подключились к гидранту, который находится между трамвайных путей.

В данный момент фейерверки и взрывы прекратились. Пожарные ведут борьбу с огнем.

UPD. По состоянию на 15.20 количество пожарных расчетов, работающих на месте происшествия, увеличилось до пяти. Открытое горение ликвидировано.