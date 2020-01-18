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В Туле на ул. Оборонной загорелся дом с петардами и фейерверками: фото и видео

В Туле на ул. Оборонной загорелся дом с петардами и фейерверками: фото и видео

Из-за пожара улица частично перекрыта.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 18 января в Туле на улице Оборонной загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных расчетов из окон жилища во все стороны били фейерверки и раздавался грохот петард. Судя по всему в доме был небольшой склад пиротехнических предметов.

На момент публикации новости на месте происшествия работают не менее четырех пожарных расчетов. Улица Оборонная частично перекрыта, т.к. пожарные подключились к гидранту, который находится между трамвайных путей.

В данный момент фейерверки и взрывы прекратились. Пожарные ведут борьбу с огнем.

UPD. По состоянию на 15.20 количество пожарных расчетов, работающих на месте происшествия, увеличилось до пяти. Открытое горение ликвидировано.

Галерея
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 1
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 2
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 3
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 4
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 5
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 6
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 7
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 8
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 9
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 10
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 11
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 12
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 13
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 14
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 15
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 16
На улице Оборонной загорелся дом с петардами , Фото: 17
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:37 +14
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