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На призывника из Новомосковска завели уголовное дело за уклонение от службы

На призывника из Новомосковска завели уголовное дело за уклонение от службы

22-летнему парню грозит до двух лет лишения свободы.

В Новомосковске следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее).

По версии следствия, в период осеннего призыва 2019 года подозреваемый, не желая исполнять воинскую обязанность, без уважительной причины не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат. При этом он был лично уведомлен о необходимости такой явки и не имел законных оснований для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы.  

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 0
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