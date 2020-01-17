Ольга Слюсарева: «Для меня важно работать на результат»

Сегодня, 17 января, ровно сто дней с того момента, как Ольга Анатольевна Слюсарева вступила в должность главы муниципального образования, а Тульская городская Дума 6-го созыва начала свою работу. В этот день Ольга Слюсарева решила подвести первые итоги и наметить дальнейшие планы работы.

– Я не раз говорила, что быть мэром — это и честь, и одновременно огромная ответственность, — призналась Ольга Слюсарева. — Важно принимать взвешенные решения, оправдать доверие избирателей, коллег.

Вместе с тем от упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас сегодня зависит то, каким будет наш город в дальнейшем.

Можно с гордостью отметить, что Тула становится более комфортной и благоустроенной. В городе успешно реализуются программы по масштабному ремонту дорог, благоустройству городских территорий, дворов, образовательных и спортивных объектов.



Крайне важно, что все преобразования происходят при активном участии жителей. Именно они определяют приоритеты и направления деятельности органов местного самоуправления. Этот посыл был обозначен и в Послании главы региона Алексея Геннадьевича Дюмина. Власть должна быть открытой, отвечать на запросы людей, оперативно решать задачи, которые ставятся туляками, научиться говорить с людьми на одном языке и слышать их. Ведь только совместные инициативы жителей и умелая работа органов власти позволят нам успешно решать вопросы развития города и области в целом, реализовать национальные проекты.



Если говорить о работе Тульской городской Думы в целом, то за три месяца проведено шесть заседаний Думы. Принято порядка ста решений, многие из которых социально значимы и важны для развития города. Отмечу, что все вопросы перед вынесением в Думу рассматриваются и детально прорабатываются на заседаниях постоянных комиссий. Было организовано и проведено более 50 публичных слушаний и общественных обсуждений по градостроительным вопросам, по обсуждению проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, по внесению изменений в Устав муниципального образования г. Тула, Правила благоустройства.



За отчетный период депутаты Тульской городской Думы приняли решения об установке шести мемориальных досок знаменитым тулякам. В частности, актрисе театра кукол Тамаре Долговой, Героям Советского Союза, летчикам Сергею Долгушину, Александру Синицыну, Николаю Худякову, Алексею Рогожину, ученому Сергею Токареву.



Нам еще многое предстоит сделать. Вы наверняка все слушали Послание президента Владимира Путина и знаете, что глава государства озвучил целый ряд мер, которые призваны улучшить качество жизни людей и придать дополнительный импульс развитию экономики.

Само понятие «качество жизни» — емкое и многогранное. Это и комфортное жилье, и дороги, и ЖКХ, и образование, и профессиональная востребованность, и облик нашего города.

Вы знаете, что администрация города разрабатывает долгосрочную стратегию социально-экономического развития Тулы на 2020−2024 годы. Она должна стать реальным планом мероприятий по улучшению качества жизни туляков. Особое внимание будет уделено развитию Большой Тулы, где условия жизни по-прежнему отстают от качества жизни в центральных частях города.



В числе приоритетных целей на ближайшие годы:

снижение аварийности в сфере ЖКХ;

развитие транспортной инфраструктуры;

увеличение объемов жилищного строительства и продолжение программы переселения из аварийного жилья;

развитие предпринимательства и привлечение инвестиций.

Объем задач на сегодняшний день масштабный. Уверена, что городские власти будут работать над их реализацией на благо туляков.



– Ольга Анатольевна, Вы хотя бы на минуту пожалели о том, что заняли должность мэра и тем самым стали проводить меньше времени с семьей?



– Не в моих правилах о чем-то жалеть. Кардинально в моей жизни ничего не изменилось. Безусловно, работа занимает много времени. В каждой семье, и в моей тоже, есть свои традиции, которые не хотелось бы нарушать. Четверо детей требуют твоего присутствия в их жизни, и у меня пока получается. По выходным обязательны совместные прогулки. Мы спортивная семья, любим похулиганить в хорошем смысле этого слова, импровизировать, отдыхать активно. И дети часто берут инициативу в свои руки. У меня осталась хорошая спортивная привычка — планирование своего дня, ведение дневника, в котором всё расписано по часам. Но иногда очень здорово нарушить график и выйти за рамки, хотя бы в выходные (улыбается).



– Что тяжелее: готовиться к крупным соревнованиям и выигрывать их или руководить городом?



– Я не могу определить, где сложнее. В спорте всё было очень серьезно. У меня были такие тренеры, которые приучили меня на соревнованиях любого уровня, будь то первенство области или Олимпиада, выкладываться по максимуму. Надо выполнить все задачи, которые перед тобой поставлены. На тебе лежит ответственность, с тебя спрашивают результат. И сейчас в должности мэра я прихожу на работу и знаю, что от меня ждут результата. В силу спортивной привычки я и в качестве чиновника работаю в первую очередь на результат.



– По данным федерального министерства строительства, в минувшем году Тула вошла в тройку самых благоустроенных городов России с населением до одного миллиона человек. То есть это свидетельствует о масштабной работе по благоустройству. В этом году планка будет выдержана?



– Комфортная среда проживания — важный показатель уровня качества жизни. Именно поэтому на федеральном уровне это направление выделено в отдельный нацпроект «Жилье и городская среда». Напомню, активное благоустройство дворовых территорий началось в Туле в 2017 году, и за это время проект заслужил доверие жителей, они принимают в нем непосредственное участие: от стадии голосования за объекты до их приемки. Благоустраиваются как дворовые территории, так и городские пространства.

В 2019 году обустроены 61 двор и два общественных пространства на общую сумму 257 млн рублей.

В этом году включены в план 58 дворов и два общественных пространства. На карте города появятся новые точки притяжения, где туляки будут с удовольствием отдыхать.



– В декабре 2019 года депутатами Тульской городской Думы был принят главный финансовый документ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Расскажите об основных параметрах бюджета.



– Доходы бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 16,6 млрд рублей, расходы — 17,6 млрд рублей. Проект бюджета сформирован на основе 25 муниципальных программ, на которые предусмотрено порядка 90% всех расходов, и охватывает все направления и сферы деятельности муниципального образования. Бюджет по традиции сохраняет социальную направленность. Около 60% приходится на финансирование социальной сферы — образование, культуру, спорт.

Отличие бюджета нынешнего года от предыдущих – в большой инвестиционной составляющей, это порядка 1,6 млрд рублей.

В перечне грядущего строительства и модернизации около 40 объектов — это детские сады, школы, спортивные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе мост через Упу и дорога в Северной Мызе. На строительство городских объектов давно не предусматривали средства в таких объемах. Задача — реализовать эту инвестиционную программу, чтобы запланированные объекты были построены в срок.

На реализацию нацпроектов и шести региональных программ в 2020-2022 годах заложено три миллиарда рублей. Тула будет принимать участие в реализации четырех национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также в шести региональных программах:

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Дорожная сеть». В бюджете на их реализацию в 2020 и 2021 годах заложено по 1,3 млрд рублей.



– В своем Послании губернатор Алексей Дюмин акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на максимальном вовлечении жителей в решение вопросов местного значения. В Туле такой диалог налажен. Каков результат такого взаимодействия?



– Прежде всего это успешная реализация «Народного бюджета». Проект полностью оправдывает свое название. Это программа, которая действительно объединила власть и жителей в решении насущных вопросов. Один из примеров – ремонт дороги в деревне Волоть. Здесь жители ждали ремонта более 30 лет. Я лично выезжала на приемку, общалась с туляками. Они очень довольны ремонтом.

Это передовой опыт в стране, Тульскую область не раз приводили в пример другим субъектам. Сегодня нашему примеру следуют другие регионы.

В 2019 году по «Народному бюджету» в Туле реализованы 55 проектов. Сумма финансирования составила 120 млн рублей. По итогам конкурсного отбора победителями на 2020 год стали 93 проекта с объемом финансирования более 193 млн рублей.



– Город – сложный организм, проблем много. Вы посмотрели на город с высоты новой должности. Какую проблему Вы бы выделили как главную?



– Одна из глобальных — это проблемы ЖКХ и качество коммуникаций, очень хочется обеспечить жителей города качественной водой. Сегодня в модернизацию ветхих коммунальных сетей вкладываются серьезные средства. От аварийного ремонта перешли к комплексному. По инициативе главы региона разработана трехлетняя программа по замене аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения. Будет заменено около 30 км водопроводных сетей. Уже заменен самый аварийный участок водовода в Пролетарском округе. Завершены работы на Медвенско-Осетровском водозаборе, где чаще всего происходили аварии. На эти цели потратили 115 млн рублей. Работы в этом направлении продолжаются.



– В наступившем году о чем Вы мечтаете для себя лично, для Тулы и туляков?

– Заработать еще одну олимпийскую медаль! (Смеется) Я хочу результата от своей работы. Я не жду благодарности, но от понимания того, что ты это сделал и получилось хорошо, вырастают крылья и ты идешь дальше. Повышаешь планку, работаешь снова на результат. И это вдохновляет!