На ул. Рязанской пробка из-за ДТП с трактором и Nissan Qashqai

Днем 17 января в районе дома № 15 по ул. Рязанской в Туле столкнулись трактор и Nissan Qashqai. По положению транспортных средств можно предположить, что водитель автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию.

Пострадавших в результате ДТП нет, но на момент публикации новости из-за участников автоаварии образовалось затруднение движения по направлению к Городскому переулку.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.