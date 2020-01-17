новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской пробка из-за ДТП с трактором и Nissan Qashqai

На ул. Рязанской пробка из-за ДТП с трактором и Nissan Qashqai

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем 17 января в районе дома № 15 по ул. Рязанской в Туле столкнулись трактор и Nissan Qashqai. По положению транспортных средств можно предположить, что водитель автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию.
 
 
Пострадавших в результате ДТП нет, но на момент публикации новости из-за участников автоаварии образовалось затруднение движения по направлению к Городскому переулку.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:13 +6
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдддпсавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обезьяна, летучие мыши и сурикат: туляки продают в интернете необычных животных
Обезьяна, летучие мыши и сурикат: туляки продают в интернете необычных животных
Ольга Слюсарева: «Для меня важно работать на результат»
Ольга Слюсарева: «Для меня важно работать на результат»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.