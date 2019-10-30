Мэр Тулы Ольга Слюсарева: Главная задача – работать на благо жителей

— Ольга Анатольевна, уже больше месяца Вы на посту мэра города Тулы, первое волнение прошло. Какие эмоции и чувства испытываете сейчас?

Ольга Слюсарева — Нужно работать, принимать решения. Важно не подвести, оправдать доверие избирателей, коллег, губернатора. Везде нужна командная работа. Ну, а волнение я испытываю перед каждым ответственным заданием.



— Расскажите, какие видите приоритеты в работе? На что необходимо обратить внимание в первую очередь?

— Главным направлением в моей работе яваляется прежде всего развитие социальной сферы, улучшение качества жизни населения и создание более комфортных условий. Само понятие «качество жизни» — емкое и многогранное. Это и комфортное жилье, и дороги, и ЖКХ, и образование, и профессиональная востребованность, и облик нашего города. Ключевые приоритеты развития Тулы должны основываться на пожеланиях горожан.

Во время предвыборной кампании в мой адрес поступали многочисленные просьбы и наказы от жителей. Самое большое количество обращений пришлось на сферу ЖКХ.

Много людей обращались ко мне и по личным вопросам. Мы уже начали работу над решением этих проблем, составлены «дорожные карты» с определением сроков и ответственных.

Что касается проблемных вопросов в городе, то здесь в первую очередь стоит отметить изношенность сетей водоснабжения и водоотведения. Большинство населенных пунктов Ленинского района, который был присоединен в 2014 году к Туле, не имеют централизованного водоснабжения. По поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина разработана трехлетняя программа по замене аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения. Работы уже завершены на Медвенско-Осетровском водозаборе, где чаще всего происходили аварии. На эти цели потратили 114,7 млн рублей.

— Вы добились больших высот в спорте. Какие качества, воспитанные в Вас спортом, пригодились в политике?

— Добиваться результата и до конца выполнять поставленные задачи. Не получилось? Нужно попытаться снова, и сделать это хорошо. У меня боевой характер, можно сказать, бойцовский, который мне очень помогает. Ответственность, дисциплина, твердость слова… Знаете, даже выиграв первый чемпионат мира, я все время думала, что моя награда незаслуженная. Когда поднималась на пьедестал, то стеснялась смотреть соперницам в глаза. К чему я это говорю: когда ты выполняешь поставленную задачу, то в первую очередь это победа не твоя.

Нас учили своими победами не себе имя зарабатывать, а отстаивать честь страны, честь региона, города. Помнить о тех людях, которые на тебя надеются. Так и в политике.

— Ольга Анатольевна, как руководитель Вы строгий или мягкий человек?

— Я могу быть и строгой, и мягкой. Но мягкость — она, наверное, до поры до времени (улыбается). Мы же всегда ждем от людей такого же отношения к работе, к ситуации, как у тебя. Но я кулаком по столу не стучу, не кричу, не строю никого. Пытаюсь всё решить мирным путем. Пока это удается.

— Ольга Анатольевна, наш город хорошеет год от года. Есть ли у Вас любимое место в Туле? Какое место в городе Вам бы хотелось «переделать», вдохнуть в него жизнь и сделать новой точкой притяжения горожан?

— Действительно, появляется много современных городских пространств, которые становятся центрами притяжения. На площадках Казанской набережной, «Искры», «Октавы» проходит много культурных мероприятий с большим вовлечением молодежи. И это здорово! Мне очень нравится наш Центральный парк. С удовольствием гуляем там с детьми, дышим свежим воздухом, катаемся на велосипедах.

Все преобразования, которые произошли в областном центре, будут продолжены. Крайне важно, что решения о благоустройстве тех или иных пространств и о приоритетности работ принимаются совместно с жителями. Эти вопросы обсуждаются в ходе встреч с населением, проводятся рейтинговые голосования. Важно, что благоустройство проходит и в населенных пунктах Ленинского района. ФОКи, футбольные площадки Большой Тулы дают возможность обеспечить досуг и здоровый образ жизни для жителей более отдаленных поселков.

— Как-то в интервью «Слободе» олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала, что «спорт — это барьер между ребёнком и дурными привычками». Вы разделяете эту точку зрения?

— Я полностью поддерживаю Ирину Константиновну в данном вопросе! Что такое спорт? Это, прежде всего, дисциплина, занятость, увлеченность. А когда ребенок занят любимым делом, времени на плохие компании, на праздное времяпрепровождение не остается. Как спортсменка и координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» считаю неотъемлемой частью социальной политики развитие спортивной инфраструктуры в городе.

— Есть ли у Вас девиз, под которым Вы живете и работаете?

— Да, глаза боятся, а ноги крутят (смеется). Этого девиза я 30 лет придерживалась в велоспорте. Сейчас он чуть изменился: глаза боятся, а руки делают.

Спорт закалил меня в том плане, что чем труднее задача, чем больше ты переживаешь, справишься или нет, чем больше в крови адреналина, тем интереснее ее решать. Ты перед собой рисуешь картинку победы, что ты это сделаешь. И будешь довольна своим результатом.

— О чем мечтает олимпийская чемпионка по велоспорту, мэр города-героя Тулы Ольга Слюсарева?

— Я хочу, чтобы у нас всё получилось. Хочу новых идей для города и жителей. Говорят, что Слюсарева спортсменка и сейчас всех посадит на велосипеды. Нет, конечно! Мне хочется, чтобы у нас во дворах как раньше люди дружили! Собирались, играли в городки, шашки, шахматы, домино. Чтобы народ сплотился своим домом, дворами.

Моя мечта — объединить ТОСы (территориально-общественные самоуправления.- Прим. авт.), устраивать между ними соревнования, чаепития, праздники… А то бывает, что люди в одном подъезде не знают, как зовут их соседей. Там же, где люди едины, и дворы прекрасны. У них ухоженные территории, палисадники утопают в цветах, чистые подъезды, даже библиотеки на лестничных клетках есть!

Очень хочется объединить жителей. Пока народ не объединится, нам будет всё сложнее решать проблемы.

— Если у туляков возникнет желание или необходимость записаться на прием к мэру города Тулы, как, когда и где это можно сделать?

— На сайте Тульской городской Думы есть электронная приемная, раз в квартал я буду вести личный прием граждан.

А еще действует телефон доверия главы города Тулы, звоните 31−52−33.

Из досье Myslo

Ольга Слюсарева



Родилась 28 апреля 1969 г. в городе Червоный Донец (Украина).

Окончила: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет физического воспитания, Орловскую региональную академию государ­ственной службы (ныне РАНХиГС).



Мэр города Тулы.

Российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка (бронза в 2000 г. в Сиднее, золото и бронза в 2004 г.

в Афинах), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.



Почетный гражданин городов Тула, Батайск, Афины.



Семья: муж, сыновья Сергей (1997 г. р.,), Егор (2009), Богдан (2012) и Никита (2016).



Любит читать книги Ирины Хакамады.



Любимая еда: зелень, овощи и фрукты.



Домашние любимцы: маламут Ник, дворняжка Степан и мейнкун Лиза.