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В Туле состоялся детский Рождественский бал: милый фоторепортаж

В Туле состоялся детский Рождественский бал: милый фоторепортаж

Дети станцевали польку и вальс. Было очень и очень мило!

Сегодня, 16 января, в Колонном зале Дворянского собрания состоялся детский Рождественский бал, приуроченный к 153-летию В. В. Вересаева. Именно такой праздник традиционно проводили родители писателя на Святках.

Участники торжества — воспитанники детского сада № 17. Педагоги с детьми готовились к этому событию очень серьезно.

Знакомились с правилами этикета, слушали классическую музыку, любовались произведениями искусства, разучивали польку и вальс — танцы, описанные В. В. Вересаевым в «Воспоминаниях».

Так как навыки игры на музыкальных инструментах были одной из традиций Смидовичей, в Колонном зале прозвучали рояль, скрипка и фагот.

Галерея
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 1
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 2
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 3
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 4
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 5
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 6
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 7
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 8
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 9
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 10
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 11
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 12
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 13
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 14
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 15
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 16
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 17
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 18
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 19
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 20
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 21
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 22
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 23
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 24
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 25
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 26
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 27
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 28
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 29
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 30
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 31
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 32
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 33
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 34
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 35
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 36
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 37
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 38
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 39
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 40
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 41
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 42
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 43
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 44
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 45
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 46
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 47
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 48
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 49
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 50
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 51
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 52
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 53
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 54
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 55
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 56
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 57
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 58
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 59
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 60
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 61
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 62
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 63
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 64
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 65
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 66
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 67
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 68
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 69
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 70
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 71
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 72
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 73
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 74
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 75
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 76
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 77
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 78
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 79
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 80
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 81
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 82
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 83
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 84
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 85
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 86
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 87
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 88
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 89
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 90
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 91
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 92
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 93
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 94
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 95
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 96
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 97
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 98
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 99
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 100
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 101
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 102
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 103
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 104
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 105
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 106
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 107
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 108
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 109
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 110
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 111
Детский бал в Дворянском собрании, Фото: 112
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:19 +3
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