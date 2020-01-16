В Туле состоялся детский Рождественский бал: милый фоторепортаж
Дети станцевали польку и вальс. Было очень и очень мило!
Сегодня, 16 января, в Колонном зале Дворянского собрания состоялся детский Рождественский бал, приуроченный к 153-летию
Участники торжества — воспитанники детского сада № 17. Педагоги с детьми готовились к этому событию очень серьезно.
Знакомились с правилами этикета, слушали классическую музыку, любовались произведениями искусства, разучивали польку и вальс — танцы, описанные
Так как навыки игры на музыкальных инструментах были одной из традиций Смидовичей, в Колонном зале прозвучали рояль, скрипка и фагот.
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