В Туле состоялся детский Рождественский бал: милый фоторепортаж

Дети станцевали польку и вальс. Было очень и очень мило!

Сегодня, 16 января, в Колонном зале Дворянского собрания состоялся детский Рождественский бал, приуроченный к 153-летию В. В. Вересаева . Именно такой праздник традиционно проводили родители писателя на Святках.

Участники торжества — воспитанники детского сада № 17. Педагоги с детьми готовились к этому событию очень серьезно.

Знакомились с правилами этикета, слушали классическую музыку, любовались произведениями искусства, разучивали польку и вальс — танцы, описанные В. В. Вересаевым в «Воспоминаниях».

Так как навыки игры на музыкальных инструментах были одной из традиций Смидовичей, в Колонном зале прозвучали рояль, скрипка и фагот.