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Успейте купить на Myslo календарь со своим первоклассником до 31 января!

Успейте купить на Myslo календарь со своим первоклассником до 31 января!

С 1 февраля мы закрываем продажу календарей.

Напомним, в нашем проекте «Первоклассники-2019» можно приобрести календарь и вместе с ним цифровой оригинал фотографии класса.

Как сделать заказ?

  1. Найдите фото своего класса вот тут и нажмите красную кнопку «Заказать календарь».
  2. На следующей странице оставьте свой e-mail и нажмите кнопку «Заказать». Выберите удобный способ оплаты.
  3. После оплаты на ваш e-mail придёт письмо с цифровым оригиналом фото. Забрать отпечатанный календарь можно будет в ближайший после заказа четверг (только если заказ не был сделан в среду) в офисе «Слободы» (пр. Ленина, 116). Заказы выдаются с 13.00 до 18.00. Телефон для справок 57-07-07, доб. 216.

Календарь с фото вашего класса глянцевый, плотный, формат А3. Цена – 300 рублей. Выглядит вот так:

Альбом с первоклассниками Большой Тулы и Щекино здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:59 −1
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