В правительстве Тульской области определили ключевые задачи на 2020 год

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк подчеркнул, что ключевые задачи ведомства – проведение «Года здоровья», модернизации первичного звена здравоохранения и реализация программы «Тульское долголетие». В рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в области реализуются девять региональных проектов. На реализацию семи из них потребуется 1,1 млрд рублей.

Основная часть средств пойдёт на переоснащение медучреждений. Планируется закупить более 100 единиц оборудования – линейный ускоритель, ангиограф, томографы, рентгены и прочее. Предусмотрено строительство новых капремонт существующих ФАПов – к 2022 году их в Тульской области должно быть не менее ста. В 2020 году впервые за счет средств федерального бюджета пациенты, перенесшие инсульты и инфаркты миокарда, будут обеспечены лекарствами на амбулаторном этапе лечения.

Валерий Шерин обратил внимание министра на тезис главы государства о недопустимости перебоев с поставками лекарств. Алексей Эрк ответил, что на реализацию программы по льготному лекарственному обеспечению федеральных и региональных льготников предусмотрено более 2 млрд рублей. Кроме этого, более 1500 человек, страдающих сложными и редкими заболеваниями, также будут обеспечиваться лекарствами.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что цели, задачи и основные мероприятия развития системы образования Тульской области определены государственной программой «Развитие образования Тульской области». Объем средств, который предусмотрен на 2020 год, – 23,9 млрд рублей. Большая часть средств пойдёт на оплату труда работников образовательных организаций и учебные расходы.

Валерий Шерин подчеркнул, что Владимир Путин раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями и обратил внимание на предложение президента сделать горячее питание в начальной школе бесплатным. Алевтина Шевелева доложила, что к 2022 году в Тульской области будет ликвидирована очередь в ясли. Также министр отметила, что на территории региона все дети с 1 по 5 классы за счёт бюджета обеспечены горячим питанием. Кроме того, бесплатное питание получают школьники 6–9 классов из многодетных и приемных семей.

Владимир Путин подчеркнул, что при рождении первенца с 1 января 2020 года семья получит маткапитал в размере 466617 рублей. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616617 рублей. По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, в 2020 году различные пособия получат около 70 тысяч семей.

Кроме того, скоро в Тульской области полностью заработает новая модель долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Более 300 граждан в возрасте 50 лет и старше будут направлены на профессиональное обучение.

Глава регионального минстроя Константин Лопухов сообщил, что Тульская область совместно с Агентством стратегических инициатив реализует пилотный проект по развитию индивидуального жилищного строительства – туляки могут оформить ипотечный займ со средней ставкой 7%. В этом году планируется расселить 17600 кв. м аварийного жилья. По поручению Алексея Дюмина в 2020 году продолжится ликвидация жилья, требующего первоочередного расселения – порядка 10500 кв. м. На это выделено более 500 млн рублей.

Министр природных ресурсов и экологии области Юрий Панфилов сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию два современных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также рекультивировать старые полигоны ТБО и развить систему экологического мониторинга в регионе. Профильные министерства в кратчайшие сроки актуализируют планы мероприятий с учетом задач, обозначенных в Посланиях президента и губернатора.