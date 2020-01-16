новости
новости
Регистрация
В правительстве Тульской области определили ключевые задачи на 2020 год
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В правительстве Тульской области определили ключевые задачи на 2020 год

В региональном кабмине прошло рабочее совещание по определению приоритетных направлений работы.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк подчеркнул, что ключевые задачи ведомства – проведение «Года здоровья», модернизации первичного звена здравоохранения и реализация программы «Тульское долголетие». В рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в области реализуются девять региональных проектов. На реализацию семи из них потребуется 1,1 млрд рублей. 

Основная часть средств пойдёт на переоснащение медучреждений. Планируется закупить более 100 единиц оборудования – линейный ускоритель, ангиограф, томографы, рентгены и прочее. Предусмотрено строительство новых капремонт существующих ФАПов – к 2022 году их в Тульской области должно быть не менее ста. В 2020 году впервые за счет средств федерального  бюджета пациенты, перенесшие инсульты и инфаркты миокарда, будут обеспечены лекарствами на амбулаторном этапе лечения.

Валерий Шерин обратил внимание министра на тезис главы государства о недопустимости перебоев с поставками лекарств. Алексей Эрк ответил, что на реализацию программы по льготному лекарственному обеспечению федеральных и региональных льготников предусмотрено более 2 млрд рублей. Кроме этого, более 1500 человек, страдающих сложными и редкими заболеваниями, также будут обеспечиваться лекарствами. 

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что цели, задачи и основные мероприятия развития системы образования Тульской области определены государственной программой «Развитие образования Тульской области». Объем средств, который предусмотрен на 2020 год, – 23,9 млрд рублей. Большая часть средств пойдёт на оплату труда работников образовательных организаций и учебные расходы.

Валерий Шерин подчеркнул, что Владимир Путин раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями и обратил внимание на предложение президента сделать горячее питание в начальной школе бесплатным. Алевтина Шевелева доложила, что к 2022 году в Тульской области будет ликвидирована очередь в ясли. Также министр отметила, что на территории региона все дети с 1 по 5 классы за счёт бюджета обеспечены горячим питанием. Кроме того, бесплатное питание получают школьники 6–9 классов из многодетных и приемных семей. 

Владимир Путин подчеркнул, что при рождении первенца с 1 января 2020 года семья получит маткапитал в размере 466617 рублей. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616617 рублей. По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, в 2020 году различные пособия получат около 70 тысяч семей.

Кроме того, скоро в Тульской области полностью заработает новая модель долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Более 300 граждан в возрасте 50 лет и старше будут направлены на профессиональное обучение.

Глава регионального минстроя Константин Лопухов сообщил, что Тульская область совместно с Агентством стратегических инициатив реализует пилотный проект по развитию индивидуального жилищного строительства – туляки могут оформить ипотечный займ со средней ставкой 7%. В этом году планируется расселить 17600 кв. м аварийного жилья. По поручению Алексея Дюмина в 2020 году продолжится ликвидация жилья, требующего первоочередного расселения – порядка 10500 кв. м. На это выделено более 500 млн рублей. 

Министр природных ресурсов и экологии области Юрий Панфилов сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию два современных объектов по обращению  с твердыми коммунальными отходами, а также рекультивировать старые полигоны ТБО и развить систему экологического мониторинга в регионе. Профильные министерства в кратчайшие сроки актуализируют планы мероприятий с учетом задач, обозначенных в Посланиях президента и губернатора.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:07 −3
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание в правительствеопределение задач на 2020 годприоритетные направления деятельностиправительство Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке
«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке
Житель Заречья сначала покупал продукты на чужие деньги, а затем пытался украсть их
Житель Заречья сначала покупал продукты на чужие деньги, а затем пытался украсть их
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.